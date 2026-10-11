SpaceX auf Billionenkurs? Anleger streiten über Musks große Wette

Für Aufmerksamkeit sorgt auch Elon Musks Vorstoß, seine KI-Firma SpaceXAI in SpaceXSI umzubenennen. Hintergrund ist US-Präsident Donald Trumps Kampagne, den etablierten Begriff „Künstliche Intelligenz“ durch „Superintelligenz“ zu ersetzen. Trump erklärte auf Truth Social, wer weiterhin von KI spreche, sei „der Feind“. Die großen Anbieter OpenAI und Anthropic verwenden den geläufigen Begriff jedoch weiterhin. Auch Trumps eigene Plattform verlinkt nach wie vor auf die Suchfunktion „Truth Search AI“.

Die Debatte um SpaceX dreht sich zunehmend um zwei Fragen: Wie weit kann das Geschäft des Raumfahrtunternehmens wachsen – und wie viel Zukunft ist im aktuellen Börsenwert bereits enthalten? Während optimistische Anleger auf Starlink, neue Mobilfunkdienste und mögliche KI-Anwendungen setzen, warnen Kritiker vor einer Überbewertung und vor allzu weitreichenden Wachstumsannahmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anleger beobachten zugleich SpaceX’ Pläne im Telekommunikationsgeschäft. Das Analysehaus Bernstein Research bestätigte seine Einstufung „Outperform“ und ein Kursziel von 248 US-Dollar. Der Erwerb von Frequenzspektrum sei keine Überraschung, hieß es; SpaceX habe die Transaktion sogar früher als erwartet abgeschlossen. Der Kauf bedeute jedoch nicht, dass das Unternehmen zwingend ein landesweites Mobilfunknetz aufbauen müsse. Bernstein sieht darin vielmehr eine Option, die SpaceX offenhält.

In Anlegerforen gehen die Einschätzungen weit auseinander. Befürworter verweisen auf Starlink mit nach ihrer Darstellung rund zwölf Millionen Kunden sowie auf mögliche Erlöse aus Direktverbindungen zu Mobiltelefonen, Geschäftskunden, Luftfahrt und staatlichen Aufträgen. Hinzu kommen Starship und mögliche Rechenzentren für KI-Anwendungen. Ein Forumsbeitrag führt Analystenschätzungen an, wonach der Umsatz von rund 44 Milliarden US-Dollar 2026 auf mehr als 419 Milliarden 2030 steigen könnte. Solche Prognosen sind jedoch keine gesicherten Ergebnisse. Auch genannte Kursziele anderer Häuser und langfristige Szenarien bis hin zu einer Bewertung von mehreren Billionen Dollar hängen von erheblichen Annahmen ab.

Kritiker halten dagegen, dass SpaceX nach Darstellung eines Kommentators aktuell verschuldet und nicht profitabel sei, während die Marktkapitalisierung bereits bei etwa 1,9 Billionen Dollar liege. Ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis sei angesichts der Zukunftserwartungen zwar nur begrenzt aussagekräftig, räumen selbst optimistische Stimmen ein. Entscheidend sei, ob Umsatz und Gewinne tatsächlich wie prognostiziert wachsen.

Damit bleibt die Aktie eine Wette auf eine außergewöhnliche Expansion – mit entsprechendem Risiko. Starlink ist ein bestehendes Geschäft, doch viele weitere Wachstumstreiber sind noch nicht bewiesen. Bei fallenden Märkten drohten starke Verluste; in einem freundlichen Umfeld könnten Kapitalzuflüsse den Kurs weiter stützen. Musks Innovationskraft gilt manchen als Vorteil, seine schwer kalkulierbare Unternehmensführung anderen als zusätzliche Unsicherheit.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 162,6EUR auf Nasdaq (10. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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