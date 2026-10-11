Ryanair streicht 700.000 Sitzplätze – BER und Bremen besonders betroffen

Am stärksten trifft der Rückzug den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). Ryanair schließt dort zum 24. Oktober seine Basis mit sieben Flugzeugen und den zugehörigen Crews. Die Maschinen sollen an Flughäfen in anderen EU-Staaten stationiert werden, an denen nach Angaben der Airline Steuern abgeschafft und Gebühren gesenkt wurden. Ryanair-Chef Eddie Wilson bezeichnete den BER als „erfolglosesten Flughafen Europas“ und sagte, Berlin sei der größte Verlierer der Kürzungen.

Ryanair reduziert seine Kapazitäten in Deutschland deutlich. Im kommenden Winterflugplan will der irische Billigflieger rund 700.000 Sitzplätze weniger anbieten als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von zehn Prozent gegenüber dem Winter 2025/26. Als Gründe nennt das Unternehmen hohe staatliche Gebühren und die aus seiner Sicht „exorbitante“ deutsche Luftverkehrsteuer.

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Die Hauptstadt bleibt zwar Teil des Ryanair-Netzes, das Angebot soll sich jedoch ungefähr halbieren. Zwölf Verbindungen, darunter Flüge nach Gran Canaria, Palermo und Thessaloniki, werden eingestellt; weitere Strecken werden reduziert. Wilson erwartet für Reisende weniger Auswahl und höhere Flugpreise.

Auch am Flughafen Hamburg plant Ryanair Kürzungen von etwa fünf Prozent. Zugleich baut die Airline ihre Kapazitäten in Memmingen und Köln aus. Saarbrücken und Friedrichshafen kommen neu in den Winterflugplan. Zusätzlich kündigte Ryanair an, Bremen ab dem Sommerflugplan 2027 nicht mehr anzufliegen. Ab April sollen dort Verbindungen mit insgesamt 500.000 Sitzplätzen wegfallen.

Der Bremer Senat widerspricht der Darstellung der Airline. Ryanair habe verlangt, die Leistungen des Flughafens und die Nutzung seiner Infrastruktur nahezu kostenfrei zu erhalten, erklärte die Landesregierung. Die Airline führt auch in diesem Fall hohe Steuern und Kosten als Grund für den Rückzug an.

Der BER verweist darauf, dass andere Fluggesellschaften einen Teil der Lücken schließen. Sechs der zwölf gestrichenen Ryanair-Verbindungen würden von Wettbewerbern übernommen oder bereits angeboten. Insgesamt könnten Reisende im Winterflugplan mehr Airlines und Ziele zur Auswahl haben als im Vorjahr. Die gekürzte Ryanair-Kapazität lasse sich allerdings nicht vollständig ersetzen.

Zugleich teilt die Flughafengesellschaft die Einschätzung der Branche, dass staatlich bedingte Standortkosten eine erhebliche Belastung seien. Bei den eigenen Entgelten sieht sie jedoch keinen Spielraum für Ryryanairs Kritik: Trotz Inflation und höherer Kosten seien die Flughafenentgelte seit der BER-Eröffnung 2020 stabil geblieben. Auch eine angestrebte neue Vereinbarung mit den Airlines werde für Ryanair keine höheren Entgelte bedeuten, betonte ein Sprecher.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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