🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rational-Aktie springt: RBC gibt erstmals seit sieben Jahren Kaufempfehlung

    Rational-Aktie springt: RBC gibt erstmals seit sieben Jahren Kaufempfehlung
    Foto: Rational AG

    Die Aktien des Großküchenausrüsters Rational haben am Freitag nach einer positiven Neubewertung durch die kanadische Bank RBC deutlich zugelegt. Am Vormittag stieg der Kurs um 4,7 Prozent auf 583 Euro. Damit gehörten die Papiere zu den stärksten Werten im MDax. Mit dem Sprung überschritten sie zudem die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

    RBC-Analyst Sebastian Kuenne stufte die Aktie von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hoch. Zugleich erhöhte er das Kursziel von 680 auf 700 Euro. Es ist die erste Kaufempfehlung der Bank für Rational seit sieben Jahren. Ausschlaggebend sei vor allem die inzwischen gesunkene Bewertung, schrieb Kuenne in seiner am Freitag veröffentlichten Analyse. Der Kursanstieg fällt in eine Phase, in der sich die Aktie nach einem deutlichen Rückgang zuletzt stabilisiert hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rational!
    Long
    547,45€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 10,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    644,09€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 12,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Februar hatte das Papier mit 776,50 Euro ein Jahreshoch erreicht. Anschließend geriet es unter Druck; Anfang August beschleunigte sich die Abwärtsbewegung. Seit September bewegte sich die Aktie auf niedrigerem Niveau stabiler. Der aktuelle Anstieg mildert den Rückgang seit dem Jahreshoch allerdings nur teilweise ab. Das Kursziel der RBC liegt weiterhin über dem aktuellen Kurs, stellt aber eine Einschätzung des Analysten und keine Garantie für die künftige Entwicklung dar.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Kuenne bezeichnet Rational als Beispiel für die Leistungsfähigkeit deutscher Mittelstandstechnik. Die Finanzkennzahlen seien weiterhin beeindruckend. Auch im Wettbewerb sieht der Analyst das Unternehmen gut positioniert: Bei Produkten und Preisen habe Rational gegenüber dem Konkurrenten Unox die Nase vorn. Das Volumenwachstum dürfte sich nach seiner Einschätzung wieder auf jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren. Zudem verbesserten sich die Preise, was die Geschäftsentwicklung zusätzlich stützen könne.

    Insgesamt traut RBC dem Unternehmen nachhaltiges Wachstum zu. Dieses sei nicht von einem Investitionszyklus rund um Künstliche Intelligenz abhängig, argumentiert Kuenne. Damit hebt sich Rational nach seiner Einschätzung von Geschäftsmodellen ab, deren Aussichten stärker an KI-bezogene Ausgaben gebunden sind. Die Kaufempfehlung beruht somit auf der Kombination aus niedrigerer Bewertung, erwarteter Erholung des Absatzvolumens, Preissetzungsmacht und einer starken Wettbewerbsposition. Der kräftige Tagesgewinn zeigt, dass die Neubewertung an der Börse zunächst auf Resonanz stieß. Ob sich der Aufschwung fortsetzt, hängt jedoch davon ab, ob sich die Erwartungen an Wachstum und Preise im operativen Geschäft bestätigen.



    Rational

    +5,61 %
    +3,77 %
    -2,55 %
    -7,85 %
    -13,94 %
    -0,67 %
    -19,41 %
    +32,55 %
    +1.419,23 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080
    Rational direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,61 % und einem Kurs von 592,5EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rational-Aktie springt: RBC gibt erstmals seit sieben Jahren Kaufempfehlung Die Aktien des Großküchenausrüsters Rational haben am Freitag nach einer positiven Neubewertung durch die kanadische Bank RBC deutlich zugelegt. Am Vormittag stieg der Kurs um 4,7 Prozent auf 583 Euro. Damit gehörten die Papiere zu den stärksten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     