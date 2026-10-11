Rational-Aktie springt: RBC gibt erstmals seit sieben Jahren Kaufempfehlung

RBC-Analyst Sebastian Kuenne stufte die Aktie von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hoch. Zugleich erhöhte er das Kursziel von 680 auf 700 Euro. Es ist die erste Kaufempfehlung der Bank für Rational seit sieben Jahren. Ausschlaggebend sei vor allem die inzwischen gesunkene Bewertung, schrieb Kuenne in seiner am Freitag veröffentlichten Analyse. Der Kursanstieg fällt in eine Phase, in der sich die Aktie nach einem deutlichen Rückgang zuletzt stabilisiert hatte.

Die Aktien des Großküchenausrüsters Rational haben am Freitag nach einer positiven Neubewertung durch die kanadische Bank RBC deutlich zugelegt. Am Vormittag stieg der Kurs um 4,7 Prozent auf 583 Euro. Damit gehörten die Papiere zu den stärksten Werten im MDax. Mit dem Sprung überschritten sie zudem die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Februar hatte das Papier mit 776,50 Euro ein Jahreshoch erreicht. Anschließend geriet es unter Druck; Anfang August beschleunigte sich die Abwärtsbewegung. Seit September bewegte sich die Aktie auf niedrigerem Niveau stabiler. Der aktuelle Anstieg mildert den Rückgang seit dem Jahreshoch allerdings nur teilweise ab. Das Kursziel der RBC liegt weiterhin über dem aktuellen Kurs, stellt aber eine Einschätzung des Analysten und keine Garantie für die künftige Entwicklung dar.

Kuenne bezeichnet Rational als Beispiel für die Leistungsfähigkeit deutscher Mittelstandstechnik. Die Finanzkennzahlen seien weiterhin beeindruckend. Auch im Wettbewerb sieht der Analyst das Unternehmen gut positioniert: Bei Produkten und Preisen habe Rational gegenüber dem Konkurrenten Unox die Nase vorn. Das Volumenwachstum dürfte sich nach seiner Einschätzung wieder auf jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren. Zudem verbesserten sich die Preise, was die Geschäftsentwicklung zusätzlich stützen könne.

Insgesamt traut RBC dem Unternehmen nachhaltiges Wachstum zu. Dieses sei nicht von einem Investitionszyklus rund um Künstliche Intelligenz abhängig, argumentiert Kuenne. Damit hebt sich Rational nach seiner Einschätzung von Geschäftsmodellen ab, deren Aussichten stärker an KI-bezogene Ausgaben gebunden sind. Die Kaufempfehlung beruht somit auf der Kombination aus niedrigerer Bewertung, erwarteter Erholung des Absatzvolumens, Preissetzungsmacht und einer starken Wettbewerbsposition. Der kräftige Tagesgewinn zeigt, dass die Neubewertung an der Börse zunächst auf Resonanz stieß. Ob sich der Aufschwung fortsetzt, hängt jedoch davon ab, ob sich die Erwartungen an Wachstum und Preise im operativen Geschäft bestätigen.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,61 % und einem Kurs von 592,5EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.