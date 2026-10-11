ATX im Minus: Voestalpine steigt kräftig – OMV und AT&S unter Druck

Bei OMV standen staatliche Sonderabgaben im Fokus. Die in Österreich und Rumänien verordneten „Solidaritätsbeiträge“ dürften das Ergebnis des dritten Quartals 2026 mit 150 bis 200 Millionen Euro belasten. Der Konzern profitiert zugleich von einer deutlich höheren europäischen Raffineriemarge. Das Trading Update signalisiert nach Einschätzung der Erste Group ein starkes Quartal im Kraftstoffgeschäft. Auch die Energieproduktion übertraf die Erwartungen. Fehlende Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten kosteten allerdings rund 100 Millionen Euro; die Chemiesparte dürfte sich als Schwachpunkt erweisen.

Die Wiener Börse hat die Woche mit leichten Verlusten beendet. Der ATX gab am Freitag um 0,26 Prozent auf 6.543,45 Punkte nach, der ATX Prime sank um 0,19 Prozent auf 3.212,80 Zähler. Damit blieb der heimische Markt hinter den übrigen europäischen Börsen zurück, die zum Wochenschluss zulegten. Eine zeitweise Entspannung bei Rohöl und Anleihen stützte dort die Stimmung. In Wien belasteten Verluste bei AT&S und OMV von jeweils 2,9 Prozent.

Stärkster ATX-Wert am Freitag war Voestalpine: Die Aktie gewann 5,2 Prozent auf 44,56 Euro. UBS hob die Empfehlung von „Neutral“ auf „Buy“ und das Kursziel von 49 auf 64 Euro an. Auch andere europäische Stahlwerte waren gefragt. ArcelorMittal stieg um 5,6 Prozent, ThyssenKrupp um 6,7 Prozent. Am unteren Ende des Wiener Leitindex rangierte Porr mit einem Minus von 3,8 Prozent. Der Baukonzern hatte einen Rückkauf eigener Aktien für bis zu 15 Millionen Euro angekündigt. Geplant ist der Erwerb von höchstens 392.782 Aktien beziehungsweise einem Prozent des Grundkapitals.

Der Freitag folgte auf zwei schwache Handelstage. Am Donnerstag hatte der ATX 0,78 Prozent verloren, nachdem er bereits am Mittwoch um 2,65 Prozent eingebrochen war. Steigende Ölpreise und hohe Anleiherenditen drückten europaweit auf die Aktienkurse; besonders Banken gerieten unter Druck. In Wien verloren Raiffeisen Bank International 3,3 Prozent, Erste Group 1,7 Prozent und BAWAG 1,9 Prozent. Lenzing setzte den Ausverkauf fort und fiel um 16,6 Prozent. Die angekündigte Kapitalerhöhung belastet die Aktie, die auf Monatssicht mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüßt hat.

Unternehmensnachrichten sorgten am Donnerstag vereinzelt für positive Impulse. AMAG hob die EBITDA-Prognose für 2026 auf 200 bis 220 Millionen Euro an. Agrana steigerte den Halbjahresgewinn auf 37,5 Millionen Euro, bei nahezu stabilem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Porr hatte nach der Rückkaufankündigung zunächst vier Prozent gewonnen, bevor die Aktie am Freitag nachgab.

In der kommenden Woche richten sich die Blicke auf US-Inflationsdaten: Verbraucherpreise stehen am Mittwoch, Erzeugerpreise am Donnerstag an. Höhere Werte könnten laut Erste Group die Zinserwartungen und damit die Märkte bewegen. Daneben bleiben der Iran-Konflikt, die Ölpreisentwicklung und die näher rückückenden US-Zwischenwahlen wichtige Einflussfaktoren.

Der AT 20 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 6.543PKT auf Wien (09. Oktober 2026, 17:50 Uhr) gehandelt.