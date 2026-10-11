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    Gea vor Zahlen: Volles Auftragsbuch schürt Hoffnung auf höhere Ziele

    Gea vor Zahlen: Volles Auftragsbuch schürt Hoffnung auf höhere Ziele
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    **Gea: Analysten sehen Rückenwind durch starkes Auftragsbuch**

    Vor der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal richten Analysten den Blick bei Gea vor allem auf die Auftragsentwicklung und die Perspektiven für die kommenden Jahre. Sowohl MPCM als auch die kanadische Bank RBC haben ihre Kursziele für den Anlagenbauer angehoben. In der Einschätzung der Aktie gehen die Häuser jedoch auseinander: MPCM bleibt bei „Hold“, RBC empfiehlt weiterhin „Outperform“.

    MPCM erhöhte das Kursziel von 64 auf 67 Euro. Die jüngste Informationsrunde des Unternehmens vor den Quartalszahlen habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Analyst Stefan Augustin. Auf dieser Grundlage hob er seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an. Eine Änderung der Anlageempfehlung nahm MPCM dennoch nicht vor. Das höhere Kursziel geht somit nicht mit einer optimistischeren Einstufung einher.

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    Deutlich zuversichtlicher ist RBC. Die Bank setzte ihr Kursziel von 74 auf 76 Euro herauf und bestätigte die Empfehlung „Outperform“. Analyst Mark Fielding sieht eine Verbesserung der Umsatzdynamik im Industriegütersektor, obwohl die konjunkturellen Risiken fortbestünden. Diese Entwicklung dürfte sich nach seiner Einschätzung im dritten Quartal fortgesetzt haben. Auch in den Aussagen der Unternehmen zu 2027 könnte sie sich niederschlagen – trotz anhaltender Zurückhaltung bei Investitionen.

    Für Gea spreche insbesondere das volle Auftragsbuch, argumentiert RBC. Es bilde eine Grundlage dafür, dass das Unternehmen seine Ziele anheben könnte. Konkrete neue Zielwerte nannte die Bank in der vorliegenden Einschätzung jedoch nicht. Entscheidend für die weitere Beurteilung dürften daher die anstehenden Quartalszahlen und der Ausblick des Managements sein. Sie werden zeigen, ob sich die von den Analysten erwartete Dynamik bei Aufträgen und Umsatz tatsächlich in den Geschäftsdaten widerspiegelt.

    Die beiden Studien setzen unterschiedliche Akzente: MPCM verweist auf das erwartete Auftragswachstum und bessere Gewinnperspektiven für 2027 und 2028, bleibt bei der Aktie aber neutral. RBC stellt die Branchenentwicklung und Geas Auftragsbestand stärker in den Vordergrund und sieht weiteres Potenzial. Beide Häuser rechnen damit, dass die Entwicklung im dritten Quartal und die Aussagen zur mittelfristigen Geschäftsperspektive wichtige Hinweise liefern.

    Für Anleger ergibt sich damit vor den Zahlen ein positives, aber nicht einheitliches Analystenbild. Die höheren Kursziele signalisieren gestiegene Erwartungen; sie sind jedoch keine Garantie für bessere Geschäftsergebnisse oder Kursgewinne. Geas Fähigkeit, den Auftragsbestand in Umsatz und Ertrag umzusetzen, bleibt ein zentraler Prüfstein. Besonders relevant wird sein, ob die Unternehmensführung ihre Ziele für die kommenden Jahre angesichts der konjunkturellen Unsicherheit bestätigt oder anpasst.



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