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    NORMA Group: US-Banken stocken Stimmrechtsanteile kräftig auf

    NORMA Group: US-Banken stocken Stimmrechtsanteile kräftig auf
    Foto: NORMA Group

    ### Banken melden höhere Stimmrechtsanteile an der NORMA Group

    Die US-Banken JPMorgan Chase und Bank of America haben ihre Stimmrechtspositionen an der NORMA Group SE ausgebaut. Das geht aus zwei am 8. Oktober veröffentlichten Mitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz hervor. Beide Beteiligungen bleiben unter der maßgeblichen Schwelle von fünf Prozent, haben sich gegenüber den jeweils vorherigen Meldungen aber unterschiedlich entwickelt.

    JPMorgan Chase meldete zum Stichtag 2. Oktober einen Gesamtanteil von 3,78 Prozent. Darin enthalten sind 3,27 Prozent der Stimmrechte und 0,51 Prozent aus Finanzinstrumenten. Bei der letzten Meldung waren es insgesamt 3,40 Prozent gewesen: 3,01 Prozent entfielen auf Stimmrechte und 0,38 Prozent auf Instrumente. Die Mitteilung erfolgte freiwillig im Rahmen einer Gruppenmeldung, nachdem auf Ebene einer Tochtergesellschaft eine Schwelle berührt worden war.

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    Die Stimmrechte werden der JPMorgan-Tochter J.P. Morgan Securities LLC zugerechnet. Sie hält laut Meldung keine Aktien direkt, sondern verfügt über zugerechnete Stimmrechte aus 737.360 Aktien. Hinzu kommen Instrumente, die zusammen 115.787 Stimmrechten entsprechen. Dazu zählen ein internes Rückrufrecht für verliehene Aktien im Umfang von 5.275 Stimmrechten sowie ein bar abzurechnender Equity Swap über 110.512 Stimmrechte. Für den Swap ist eine Laufzeit vom 9. Februar 2027 bis zum 2. Oktober 2029 angegeben.

    Die Bank of America meldete für den 1. Oktober einen Gesamtanteil von 4,58 Prozent. Dieser setzt sich aus 4,09 Prozent Stimmrechten und 0,48 Prozent Instrumenten zusammen. In der vorherigen Meldung waren insgesamt 3,19 Prozent ausgewiesen worden; der Stimmrechtsanteil lag bei 2,70 Prozent, der Instrumenteanteil bei 0,49 Prozent. Damit erhöhte sich vor allem der ausgewiesene Anteil an Stimmrechten.

    Die Stimmrechte sind Merrill Lynch International zugerechnet. Das Unternehmen verfügt laut Mitteilung über 923.120 Stimmrechte, ebenfalls ohne direkt gehaltene Aktien. Bei den Instrumenten entfallen 0,41 Prozent auf Rückruf- und Nutzungsrechte für Aktien; weitere 0,07 Prozent ergeben sich aus bar abzurechnenden Swaps. Diese beziehen sich auf 16.241 Stimmrechte und haben angegebene Termine zwischen Oktober 2027 und Februar 2028.

    Beide Banken weisen darauf hin, dass die gemeldeten Positionen über Beteiligungsketten innerhalb ihrer Konzerne zugerechnet werden. Die Instrumente umfassen neben Aktienrechten auch Finanzverträge und sind daher nicht mit unmittelbar gehaltenen Aktien gleichzusetzen. Als Gesamtzahl der Stimmrechte der NORMA Group nennt die Mitteilung 22.556.287. Aus den Meldungen allein lassen sich keine Aussagen über die Absichten der Banken oder über eine strategische Einflussnahme auf den Verbindungstechnikhersteller ableiten.



    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
    NORMA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 15,08EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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