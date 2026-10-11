Argenx-Aktie stürzt 17 Prozent: Sjögren-Studie scheitert, neue Hoffnung bleibt

Das Sjögren-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung, die unter anderem starke Erschöpfung sowie ausgeprägte Trockenheit von Mund und Augen verursachen kann. Der Studienabbruch ist für Argenx ein Rückschlag, weil das Unternehmen zusätzliche Einsatzgebiete für seine Wirkstoffe erschließen und seine Wachstumsperspektiven verbreitern muss.

Das Biotechnologieunternehmen Argenx hat einen Rückschlag bei der Entwicklung seines Wirkstoffkandidaten Efgartigimod Sc erlitten. Der Konzern beendet eine fortgeschrittene Phase-III-Studie zur Behandlung des Sjögren-Syndroms. Eine Zwischenanalyse habe ergeben, dass das wichtigste Studienziel voraussichtlich nicht erreicht werde, teilte Argenx mit. Die Tests sollten prüfen, ob sich die Krankheitsaktivität nach 48 Wochen stärker verringert als unter einem Placebo.

An der Börse reagierten Anleger deutlich: Die Argenx-Aktie verlor im frühen Handel rund 17 Prozent. Damit verstärkte sich der Abwärtstrend, der bereits seit Anfang September zu beobachten war. Zwischenzeitlich lag der Kurs etwa 20 Prozent unter dem Jahreshoch und kehrte in etwa auf das Niveau zu Jahresbeginn zurück.

Die Analysten von Bernstein bewerteten die Nachricht trotz des Kurssturzes als nicht völlig überraschend. Sie hatten die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs der Phase-III-Studie lediglich auf 20 Prozent geschätzt. Die Sjögren-Erkrankung gilt in der pharmazeutischen Forschung seit Langem als schwierig. Nach Einschätzung der Experten erschweren die unterschiedlichen Ausprägungen der Krankheit die Auswahl geeigneter Teilnehmer für klinische Studien. Über mehr als zwei Jahrzehnte habe es in diesem Forschungsfeld kaum nennenswerte Fortschritte gegeben.

Die Bedeutung des Fehlschlags zeigt sich auch mit Blick auf die Einnahmen: Argenx erzielt derzeit fast seinen gesamten Umsatz mit Efgartigimod Alfa. Das Medikament wird gegen Myasthenia gravis eingesetzt, eine Erkrankung, die schwere Muskelschwäche verursacht. Die starke Abhängigkeit von einem einzelnen Wirkstoff macht es für den Konzern besonders wichtig, weitere Anwendungen und neue Wachstumstreiber zu entwickeln.

Eine positive Nachricht kam am selben Tag aus einem anderen Forschungsprogramm. Der Kandidat FB102 erreichte in einer Phase-II-Studie zur Behandlung von Zöliakie das wichtigste Studienziel. Bei der Autoimmunerkrankung wird der Dünndarm durch Gluten geschädigt. Argenx will FB102 nun weiterentwickeln und in eine entscheidende Phase-III-Studie überführen.

Für Anleger stehen damit zwei unterschiedliche Signale nebeneinander: Das Scheitern der Sjögren-Studie belastet die kurzfristigen Erwartungen und macht die Abhängigkeit vom bestehenden Umsatzbringer sichtbar. Zugleich bietet das Ergebnis bei Zöliakie eine neue Entwicklungsperspektive. Ob FB102 langfristig einen relevanten Beitrag zum Wachstum leisten kann, muss sich jedoch erst in weiteren Studien zeigen. Der positive Phase-II-Befund kann den Rückschlag daher nicht unmittelbar ausgleichen.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 735,8EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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