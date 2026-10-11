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    Im Forum wächst die Sorge

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    Deutsche Telekom verliert 5,3 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

    Die Deutsche Telekom-Aktie verlor in dieser Woche 5,3 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor Schwächeres US-Wachstum durch neuen Wettbewerber und weiterem Abwärtsdruck.

    Im Forum wächst die Sorge - Deutsche Telekom verliert 5,3 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom hat eine turbulente Börsenwoche hinter sich: Die Aktie verlor 5,3 Prozent, während Berichte über die Mobilfunkambitionen von SpaceX die Diskussion auf wallstreetONLINE prägten. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Starlink das Wachstum von T-Mobile US gefährden könnte oder der Kursrutsch eine Überreaktion war. 65 relevante Beiträge von 29 Nutzern an fünf Tagen zeigen, wie intensiv die Community um die Folgen eines möglichen neuen US-Wettbewerbers rang.

    Starlink: Nischenanbieter oder Wachstumsbremse?

    Die optimistische Seite argumentiert vor allem mit den wirtschaftlichen und technischen Hürden eines Markteintritts. Nach ihrer Einschätzung verfügt T-Mobile US mit seiner Kundenbasis, bestehenden Netzen und laufenden Mittelzuflüssen über Vorteile, die SpaceX erst aufbauen beziehungsweise überwinden müsste. Ein ambitionierter Plan sei noch kein Beleg für ein tragfähiges Mobilfunkgeschäft. Mehrfach wird deshalb die These vertreten, dass der Markt die Gefahr derzeit zu hoch gewichtet.

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    Konkreter wird diese Position beim Einsatzgebiet der Satellitentechnik. Mehrere Beiträge erwarten ihren Nutzen vor allem in dünn besiedelten Regionen, Funklöchern und bei speziellen Industrieanwendungen. Sie verweisen auf begrenzte, zwischen Nutzern geteilte Übertragungskapazitäten und den möglichen Bedarf an zusätzlicher Bodeninfrastruktur. Zugleich könnte der Ausbau terrestrischer Netze den Bedarf an Satellitenverbindungen verkleinern. Die daraus abgeleitete Beschränkung Starlinks auf eine Nische bleibt allerdings eine Einschätzung der Community, keine gesicherte Marktprognose.

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    Das stärkste Gegenargument setzt nicht beim vollständigen Ersatz bestehender Netze an. Kritische Stimmen halten bereits begrenzte Marktanteilsgewinne für ausreichend, um das Neukundengeschäft der etablierten Anbieter zu bremsen. Entscheidend sei, ob T-Mobile US seine erwartete Wachstumsdynamik halten könne. Zusätzlicher Preisdruck und höhere Investitionen könnten nach dieser Lesart die Ertragsaussichten belasten und damit auch auf die deutsche Mutter durchschlagen.

    Einige Diskutierende erwarten zudem, dass SpaceX Satelliten mit kleineren terrestrischen Stationen kombinieren könnte. Damit stellen sie die Annahme infrage, ein Angreifer müsse zunächst ein klassisches flächendeckendes Mobilfunknetz nachbauen. Ob ein solches Modell tatsächlich günstiger und konkurrenzfähig wäre, bleibt offen. Auch die wiederholt behauptete hohe Wachstumsbewertung von T-Mobile US ist hier eine Community-Einschätzung. Das geprüfte Vorjahres-KGV der Deutschen Telekom von 13,90 beantwortet diese Bewertungsfrage nicht.

    Das Wochentief wird zum Prüfstein

    Für die kommende Woche rückt zunächst die Unterstützung bei 24,63 Euro in den Fokus. Ein Unterschreiten würde die Kursstabilisierung erschweren; auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 27,13 Euro den Widerstand. Besonders relevant ist die Entwicklung des Handelsvolumens: In den letzten Handelstagen lag es beim 9,8-Fachen des Wochenschnitts. Neue belastbare Angaben zu SpaceX' Markteintritt, Infrastrukturkosten und Zeitplan könnten helfen, zwischen kurzfristiger Aufregung und langfristigem Wettbewerbsrisiko zu unterscheiden.

    Deutsche Telekom Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -5,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 27,13€ / 24,63€
    KGV (Vorjahr) 13,90
    Marktkapitalisierung 119,79 Mrd.EUR

    Stand: 11.10.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 27,13€ und das Wochentief bei 24,63€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Deutsche Telekom

    -8,65 %
    -5,26 %
    -12,41 %
    -3,59 %
    -15,67 %
    +23,47 %
    +47,02 %
    +76,75 %
    +56,28 %
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    Zur Deutsche Telekom Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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