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    13F-Update

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    Starke Bilanz: Daniel Loeb steigert Vermögen auf 4.211.134.778 USD

    Das Portfolio von Daniel Loeb liefert ein starkes Quartal. Mit +127.21 % steigt der Wert auf 4.211.134.778 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Starke Bilanz: Daniel Loeb steigert Vermögen auf 4.211.134.778 USD
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.

    Daniel Loeb erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 127.21 % auf 4.211.134.778 USD. Besonders Warner Bros. Discovery (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Warner Bros. Discovery (A) mit 12,66 %, gefolgt von Amazon mit 9,90 % und Alphabet mit 8,70 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Warner Bros. Discovery (A)
    		12,66 % 533.200.000 USD 26,66 USD +15,96 %
    Amazon
    		9,90 % 417.095.000 USD 238,34 USD +10,16 %
    Alphabet
    		8,70 % 366.304.250 USD 357,37 USD -1,60 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Warner Bros. Discovery (A) mit 12,66 %, Keysight Technologies mit 4,86 % und Block (A) mit 4,62 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Warner Bros. Discovery (A)
    		12,66 % 533.200.000 USD 26,66 USD +15,96 %
    Keysight Technologies
    		4,86 % 204.790.950 USD 350,07 USD +9,34 %
    Block (A)
    		4,62 % 194.479.668 USD 76,00 USD +1,70 %
    TTM Technologies
    		2,24 % 94.445.100 USD 187,02 USD -35,28 %
    Performance Food Group
    		1,79 % 75.458.250 USD 111,79 USD -15,08 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet mit 8,70 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 5,22 % und Live Nation Entertainment mit 4,94 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Alphabet
    		8,70 % 366.304.250 USD 357,37 USD -1,60 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    		5,22 % 219.682.200 USD 477,57 USD -5,01 %
    Live Nation Entertainment
    		4,94 % 207.829.850 USD 183,11 USD -6,96 %
    Somnigroup International
    		4,79 % 201.548.290 USD 78,40 USD -20,65 %
    Norfolk Southern
    		4,48 % 188.754.000 USD 314,59 USD +1,01 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 9,90 %, Telephone And Data Systems mit 5,51 % und Carpenter Technology mit 3,15 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Amazon
    		9,90 % 417.095.000 USD 238,34 USD +10,16 %
    Telephone And Data Systems
    		5,51 % 232.237.750 USD 37,01 USD -9,20 %
    Carpenter Technology
    		3,15 % 132.620.600 USD 616,84 USD -37,46 %
    MasTec
    		2,87 % 120.657.400 USD 416,06 USD -48,91 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    KLA Corporation
    		0,00 % 16.196.510 USD 1.472,41 USD -86,72 %
    NVIDIA
    		0,00 % 33.136.000 USD 174,40 USD +31,54 %
    SPDR Gold Trust
    		0,00 % 40.877.550 USD 430,29 USD -10,63 %
    Meta Platforms (A)
    		0,00 % 51.491.700 USD 572,13 USD +25,59 %
    VanEck Semiconductor ETF
    		0,00 % 15.336.000 USD 383,40 USD +57,50 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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