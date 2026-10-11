Starke Bilanz: Daniel Loeb steigert Vermögen auf 4.211.134.778 USD

Daniel Loeb erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 127.21 % auf 4.211.134.778 USD. Besonders Warner Bros. Discovery (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Warner Bros. Discovery (A) mit 12,66 %, gefolgt von Amazon mit 9,90 % und Alphabet mit 8,70 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Warner Bros. Discovery (A) 12,66 % 533.200.000 USD 26,66 USD +15,96 % Amazon 9,90 % 417.095.000 USD 238,34 USD +10,16 % Alphabet 8,70 % 366.304.250 USD 357,37 USD -1,60 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Warner Bros. Discovery (A) mit 12,66 %, gefolgt von Amazon mit 9,90 % und Alphabet mit 8,70 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Warner Bros. Discovery (A) mit 12,66 %, Keysight Technologies mit 4,86 % und Block (A) mit 4,62 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Warner Bros. Discovery (A) 12,66 % 533.200.000 USD 26,66 USD +15,96 % Keysight Technologies 4,86 % 204.790.950 USD 350,07 USD +9,34 % Block (A) 4,62 % 194.479.668 USD 76,00 USD +1,70 % TTM Technologies 2,24 % 94.445.100 USD 187,02 USD -35,28 % Performance Food Group 1,79 % 75.458.250 USD 111,79 USD -15,08 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Warner Bros. Discovery (A) mit 12,66 %, Keysight Technologies mit 4,86 % und Block (A) mit 4,62 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet mit 8,70 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 5,22 % und Live Nation Entertainment mit 4,94 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Alphabet 8,70 % 366.304.250 USD 357,37 USD -1,60 % Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,22 % 219.682.200 USD 477,57 USD -5,01 % Live Nation Entertainment 4,94 % 207.829.850 USD 183,11 USD -6,96 % Somnigroup International 4,79 % 201.548.290 USD 78,40 USD -20,65 % Norfolk Southern 4,48 % 188.754.000 USD 314,59 USD +1,01 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet mit 8,70 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 5,22 % und Live Nation Entertainment mit 4,94 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 9,90 %, Telephone And Data Systems mit 5,51 % und Carpenter Technology mit 3,15 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Amazon 9,90 % 417.095.000 USD 238,34 USD +10,16 % Telephone And Data Systems 5,51 % 232.237.750 USD 37,01 USD -9,20 % Carpenter Technology 3,15 % 132.620.600 USD 616,84 USD -37,46 % MasTec 2,87 % 120.657.400 USD 416,06 USD -48,91 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 9,90 %, Telephone And Data Systems mit 5,51 % und Carpenter Technology mit 3,15 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * KLA Corporation 0,00 % 16.196.510 USD 1.472,41 USD -86,72 % NVIDIA 0,00 % 33.136.000 USD 174,40 USD +31,54 % SPDR Gold Trust 0,00 % 40.877.550 USD 430,29 USD -10,63 % Meta Platforms (A) 0,00 % 51.491.700 USD 572,13 USD +25,59 % VanEck Semiconductor ETF 0,00 % 15.336.000 USD 383,40 USD +57,50 % Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



