13F-Update
Starke Bilanz: Daniel Loeb steigert Vermögen auf 4.211.134.778 USD
Das Portfolio von Daniel Loeb liefert ein starkes Quartal. Mit +127.21 % steigt der Wert auf 4.211.134.778 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.
Daniel Loeb erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 127.21 % auf 4.211.134.778 USD. Besonders Warner Bros. Discovery (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Warner Bros. Discovery (A) mit 12,66 %, gefolgt von Amazon mit 9,90 % und Alphabet mit 8,70 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|12,66 %
|533.200.000 USD
|26,66 USD
|+15,96 %
|9,90 %
|417.095.000 USD
|238,34 USD
|+10,16 %
|8,70 %
|366.304.250 USD
|357,37 USD
|-1,60 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Warner Bros. Discovery (A) mit 12,66 %, Keysight Technologies mit 4,86 % und Block (A) mit 4,62 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|12,66 %
|533.200.000 USD
|26,66 USD
|+15,96 %
|4,86 %
|204.790.950 USD
|350,07 USD
|+9,34 %
|4,62 %
|194.479.668 USD
|76,00 USD
|+1,70 %
|2,24 %
|94.445.100 USD
|187,02 USD
|-35,28 %
|1,79 %
|75.458.250 USD
|111,79 USD
|-15,08 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet mit 8,70 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 5,22 % und Live Nation Entertainment mit 4,94 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|8,70 %
|366.304.250 USD
|357,37 USD
|-1,60 %
|5,22 %
|219.682.200 USD
|477,57 USD
|-5,01 %
|4,94 %
|207.829.850 USD
|183,11 USD
|-6,96 %
|4,79 %
|201.548.290 USD
|78,40 USD
|-20,65 %
|4,48 %
|188.754.000 USD
|314,59 USD
|+1,01 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 9,90 %, Telephone And Data Systems mit 5,51 % und Carpenter Technology mit 3,15 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|9,90 %
|417.095.000 USD
|238,34 USD
|+10,16 %
|5,51 %
|232.237.750 USD
|37,01 USD
|-9,20 %
|3,15 %
|132.620.600 USD
|616,84 USD
|-37,46 %
|2,87 %
|120.657.400 USD
|416,06 USD
|-48,91 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|16.196.510 USD
|1.472,41 USD
|-86,72 %
|0,00 %
|33.136.000 USD
|174,40 USD
|+31,54 %
|0,00 %
|40.877.550 USD
|430,29 USD
|-10,63 %
|0,00 %
|51.491.700 USD
|572,13 USD
|+25,59 %
|0,00 %
|15.336.000 USD
|383,40 USD
|+57,50 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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