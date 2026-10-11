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    13F-Update

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    Leon Cooperman mit starkem Quartal: +15.35 %

    Das Portfolio von Leon Cooperman liefert ein starkes Quartal. Mit +15.35 % steigt der Wert auf 3.226.037.762 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Leon Cooperman mit starkem Quartal: +15.35 %
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.

    Leon Cooperman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 15.35 % auf 3.226.037.762 USD. Besonders DiaMedica Therapeutics sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Vertiv Holdings Registered (A) mit 22,40 %, gefolgt von Rocket Companies Registered (A) mit 10,26 % und Energy Transfer mit 7,89 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Vertiv Holdings Registered (A)
    		22,40 % 722.470.913 USD 334,82 USD -27,49 %
    Rocket Companies Registered (A)
    		10,26 % 331.011.450 USD 15,75 USD -18,35 %
    Energy Transfer
    		7,89 % 254.680.312 USD 19,12 USD +19,75 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: CompoSecure Registered (A) mit 5,59 %, WhiteHawk Minerals Registered (A) mit 2,81 % und Kazia Therapeutics mit 0,02 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    CompoSecure Registered (A)
    		5,59 % 180.444.452 USD 15,85 USD -10,95 %
    WhiteHawk Minerals Registered (A)
    		2,81 % 90.727.029 USD 27,82 USD -6,39 %
    Kazia Therapeutics
    		0,02 % 704.000 USD 14,08 USD -28,96 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind OneMain Holdings mit 4,03 %, Ashland mit 3,87 % und Capital One Financial mit 2,83 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    OneMain Holdings
    		4,03 % 129.866.100 USD 60,97 USD -8,03 %
    Ashland
    		3,87 % 124.861.550 USD 65,89 USD +7,10 %
    Capital One Financial
    		2,83 % 91.282.100 USD 200,62 USD -0,64 %
    GE Healthcare Technologies
    		2,60 % 83.821.095 USD 64,01 USD +2,72 %
    DiaMedica Therapeutics
    		0,75 % 24.288.000 USD 7,04 USD +32,54 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Vanguard S&P500 mit 0,91 %, Sunoco mit 0,47 % und Franklin FTSE Canada ETF Franklin FTSE Canada Fund mit 0,00 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Vanguard S&P500
    		0,91 % 29.457.968 USD 686,8100 USD +4,21 %
    Sunoco
    		0,47 % 15.254.595 USD 67,50 USD +24,76 %
    Franklin FTSE Canada ETF Franklin FTSE Canada Fund
    		0,00 % 129.807 USD 51,46987 USD +14,82 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 4 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Alphabet
    		0,00 % 21.567.000 USD 287,56 USD +22,29 %
    SunOpta
    		0,00 % 60.264.000 USD 6,48 USD -4,48 %
    Elevance Health
    		0,00 % 66.717.725 USD 292,75 USD +41,04 %
    Atlas Energy Solutions
    		0,00 % 53.571.256 USD 13,12 USD -9,16 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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