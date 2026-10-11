13F-Update
Leon Cooperman mit starkem Quartal: +15.35 %
Das Portfolio von Leon Cooperman liefert ein starkes Quartal. Mit +15.35 % steigt der Wert auf 3.226.037.762 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.
Leon Cooperman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 15.35 % auf 3.226.037.762 USD. Besonders DiaMedica Therapeutics sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Vertiv Holdings Registered (A) mit 22,40 %, gefolgt von Rocket Companies Registered (A) mit 10,26 % und Energy Transfer mit 7,89 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|22,40 %
|722.470.913 USD
|334,82 USD
|-27,49 %
|10,26 %
|331.011.450 USD
|15,75 USD
|-18,35 %
|7,89 %
|254.680.312 USD
|19,12 USD
|+19,75 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: CompoSecure Registered (A) mit 5,59 %, WhiteHawk Minerals Registered (A) mit 2,81 % und Kazia Therapeutics mit 0,02 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|5,59 %
|180.444.452 USD
|15,85 USD
|-10,95 %
|2,81 %
|90.727.029 USD
|27,82 USD
|-6,39 %
|0,02 %
|704.000 USD
|14,08 USD
|-28,96 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind OneMain Holdings mit 4,03 %, Ashland mit 3,87 % und Capital One Financial mit 2,83 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|4,03 %
|129.866.100 USD
|60,97 USD
|-8,03 %
|3,87 %
|124.861.550 USD
|65,89 USD
|+7,10 %
|2,83 %
|91.282.100 USD
|200,62 USD
|-0,64 %
|2,60 %
|83.821.095 USD
|64,01 USD
|+2,72 %
|0,75 %
|24.288.000 USD
|7,04 USD
|+32,54 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Vanguard S&P500 mit 0,91 %, Sunoco mit 0,47 % und Franklin FTSE Canada ETF Franklin FTSE Canada Fund mit 0,00 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,91 %
|29.457.968 USD
|686,8100 USD
|+4,21 %
|0,47 %
|15.254.595 USD
|67,50 USD
|+24,76 %
|0,00 %
|129.807 USD
|51,46987 USD
|+14,82 %
Verkaufte PositionenEs folgen 4 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|21.567.000 USD
|287,56 USD
|+22,29 %
|0,00 %
|60.264.000 USD
|6,48 USD
|-4,48 %
|0,00 %
|66.717.725 USD
|292,75 USD
|+41,04 %
|0,00 %
|53.571.256 USD
|13,12 USD
|-9,16 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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