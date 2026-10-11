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    Die Aktie nimmt wieder Fahrt auf

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    mutares legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig

    Die mutares-Aktie legte in dieser Woche 3,9 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung – doch nicht alle Anleger trauen der Bewegung.

    Die Aktie nimmt wieder Fahrt auf - mutares legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig
    Foto: adobe.stock.com

    Die Mutares-Aktie legte in der vergangenen Woche um 3,9 Prozent zu, doch im wallstreetONLINE-Forum blieb die Stimmung gespalten. Das unwiderrufliche Angebot eines von italienischen Unternehmern getragenen Investmentvehikels für eine Kontrollbeteiligung an Lapeyre lieferte neuen Gesprächsstoff. Im Zentrum der intensiven Debatte stand jedoch die Frage, ob Sanierungsfortschritte und Beteiligungsverkäufe die operativen Risiken ausreichend ausgleichen. Insgesamt wurden 47 relevante Beiträge von 13 Nutzern an sechs Tagen erfasst.

    Automotive: Fortschritt oder geschönte Verlustrechnung?

    Besonders kontrovers diskutierte die Community die Ertragslage der Autozulieferbeteiligungen. Optimistische Beiträge verwiesen auf ein nach ihrer Darstellung verbessertes bereinigtes operatives Ergebnis: Für 2025 nannten sie ein adjusted EBITDA von minus acht Millionen Euro gegenüber minus 54 Millionen Euro im Vorjahr. Ihre Schlussfolgerung: Verluste allein widerlegten das Sanierungsmodell nicht; entscheidend seien die Entwicklung der übernommenen Unternehmen und spätere erfolgreiche Verkäufe.

    Kritiker hielten dagegen, dass die bereinigte Kennzahl Restrukturierungskosten ausblende und damit nicht die gesamte wirtschaftliche Belastung zeige. Sie versuchten, aus Abschreibungen, Finanzierungskosten und bilanziellen Übernahmegewinnen höhere Verluste abzuleiten. Diese Berechnungen wurden wiederum wegen pauschaler Zuordnungen und unterschiedlicher Ergebnisbegriffe angegriffen. Die genannten Segmentzahlen und Verlustschätzungen sind Angaben der Community, keine hier unabhängig bestätigten Ergebnisse. Der sachliche Kern des Streits bleibt die Frage, wie viel operativer Fortschritt nach allen Belastungen übrig bleibt.

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    Nachvollziehbar begründeten skeptische Beiträge zudem das Branchenrisiko: Weniger produzierte Autos könnten geringere Teileabrufe bedeuten, während Sparprogramme der Hersteller den Preisdruck auf Zulieferer erhöhen könnten. Die Befürworter verwiesen auf unterschiedliche Kunden, Branchen und Regionen als mögliche Puffer. Aus ihrer Sicht eröffnet ein schwieriges Umfeld auch günstige Übernahmegelegenheiten. Eine breite Aufstellung wäre allerdings kein Beleg dafür, dass einzelne Beteiligungen dem Margendruck entgehen.

    Lapeyre und Finanzierung im Blick

    Auf der positiven Seite stehen Erwartungen an weitere Exits. Das bestätigte Lapeyre-Angebot gibt diesen Hoffnungen einen konkreten Anknüpfungspunkt, ist aber noch kein abgeschlossener Verkauf. Einige Beiträge erwarten, dass Beteiligungsverkäufe die Finanzierung entlasten und eine günstigere Refinanzierung über private Kreditgeber ermöglichen könnten. Zeitpunkt und bessere Konditionen bleiben Community-Erwartungen. Kritische Stimmen bezweifeln dagegen, dass Verkaufserfolge einen anhaltend hohen Finanzierungsbedarf dauerhaft auffangen können.

    In der kommenden Woche sind mögliche Angaben zum Fortgang des Lapeyre-Verkaufs und zur Finanzierung relevant. Konkrete bestätigte Veröffentlichungstermine liegen nicht vor. Am Kurs bleibt das Wochenhoch von 25,50 Euro der nächste Widerstand, das Wochentief von 24,55 Euro die Unterstützung. Wichtig wird auch, ob ein erneuter Anstieg mehr Handelsaktivität erhält: Das Volumen der letzten Handelstage lag lediglich beim 0,6-Fachen des Wochenschnitts.

    mutares Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +3,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 25,50€ / 24,55€
    KGV (Vorjahr) 2,11
    Marktkapitalisierung 644,29 Mio.EUR

    Stand: 11.10.2026, 10:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 25,50€ und das Wochentief bei 24,55€ die zunächst wichtigsten Marken.

    mutares

    +2,03 %
    +3,93 %
    -3,45 %
    -7,37 %
    -13,47 %
    -3,03 %
    +19,33 %
    +100,96 %
    +193.361,54 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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