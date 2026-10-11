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    Anleger bangen um Silberrallye

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    Silberpreis: Lösen die US-Inflationsdaten am Mittwoch gewaltige Turbulenzen aus?

    Silber ringt vehement um den Preisbereich von 60 US-Dollar. Immer wieder spitzte sich die Situation dramatisch zu und immer wieder sprang Silber dem drohenden Abverkauf von der Schippe. Wie lange kann das gut gehen?

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    Anleger bangen um Silberrallye - Silberpreis: Lösen die US-Inflationsdaten am Mittwoch gewaltige Turbulenzen aus?
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    Aktuelle Silberpreisentwicklung: Der Kampf um die 60 US-Dollar

    Seit geraumer Zeit pendelt das Edelmetall um den eminent wichtigen Preisbereich von 60 US-Dollar. Vorstöße auf der Oberseite endeten im Bereich von 62,5 US-Dollar, Rücksetzer blieben auf 58,5 US-Dollar begrenzt. Ein Silberpreis unterhalb von 60 US-Dollar birgt immer auch das latente Risiko einer aufkommenden Abwärtsdynamik in Richtung 55 US-Dollar. Die aktuelle Situation am Anleihemarkt heizt diese Risiken zusätzlich an. Noch ist offen, ob das Ringen um die 60 US-Dollar ein weiterer Versuch ist, einen tragfähigen Korrekturboden einzuziehen, oder ob es eine Verschnaufpause ist, ehe die Rutschpartie ihre Fortsetzung findet. Diese Frage stellt sich in ähnlicher Form auch für Gold.   

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    Blicken wir an dieser Stelle zunächst auf die Silber-Kupfer-Ratio. Silber notiert aktuell bei 60,8 US-Dollar und Kupfer bei 6,66 US-Dollar. Entsprechend beträgt die aktuelle Ratio etwas mehr als 9. In den letzten Jahren bewegte sich die Ratio in einer Spanne von 5 bis 10. Betrachtet man jedoch die letzten Wochen isoliert, dann ist festzustellen, dass die Ratio seit Mitte August deutlich zurückkam. Das würde für ein nachlassendes Aufwärtsmomentum bei Silber sprechen. Kupfer präsentiert sich hingegen in exzellenter Verfassung.

    Ergänzend betrachten wir die Gold-Silber-Ratio. Der langfristig relevante Durchschnittswert der Gold-Silber-Ratio liegt bei etwa 60. Aktuell notiert die Ratio bei etwas über 69. Entsprechend kann man Silber gegenüber Gold ein gewisses Nachholpotenzial zubilligen. 

    Inflationsdaten könnten Richtung bei Silber vorgeben

    Vor dem Hintergrund der angespannten Lage kommt den anstehenden US-Inflationsdaten eine große Bedeutung zu. Am Mittwoch (14. Oktober) werden die US-Verbraucherpreisdaten für September veröffentlicht. Am Donnerstag folgen die US-Erzeugerpreisdaten. Dass am Mittwoch ebenfalls das Beige Book der Fed veröffentlicht wird, verstärkt die Drohkulisse. Je nach Qualität der Verbraucherpreisdaten könnte es für Silber in Richtung 70 US-Dollar gehen oder aber in Richtung 54 US-Dollar. Sollte es ganz heftig kommen, sind auch Silberpreise von unter 50 US-Dollar nicht auszuschließen. 

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    Fazit: Steht Silber vor einem Preisbeben?

    Die Lage bei Silber ist aktuell hochgradig angespannt. Jede „Preiszuckung“ könnte der Beginn einer großen Bewegung werden. Dass die fundamentalen Rahmenbedingungen auf lange Sicht für eine Fortsetzung der Silberpreisrallye sprechen, hat derzeit kein Gewicht. Vor allem das langjährige strukturelle Defizit fungiert hier als langfristig relevanter Preistreiber. Gleichzeitig ist eine weitere Belebung der industriellen Nachfrage zu erwarten. Silber findet aufgrund seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften in vielen Zukunftstechnologien Anwendung – allein das Thema KI bzw. die dafür notwendigen gewaltigen Rechenzentren dürften die Silbernachfrage nachhaltig ankurbeln. Obgleich die KI-Erfolgsstory aufgrund etwaiger Finanzierungsprobleme ein paar Risse bekommen hat, ist nicht davon auszugehen, dass Amazon, Meta Platforms oder aber Microsoft von ihrem Weg abkommen. 

    Zusammengefasst: Kurzfristig belasten Ölpreise und haussierende Anleiherenditen das Handelsgeschehen. Freundliche US-Verbraucherpreisdaten könnten zumindest die Zinssorgen eindämmen. Kurzfristig besteht ob der Gemengelage das Risiko, dass es für Silber noch einmal auf 50 US-Dollar oder 45 US-Dollar gehen könnte. Spätestens dann könnte es sich lohnen, sich auch Silberminenaktien, wie Fresnillo, Hecla Mining oder aber Pan American Silver anzusehen. Auf der Oberseite ist der Widerstand von 70 US-Dollar von zentraler Bedeutung.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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