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    Nach Diesel-Deal

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    Moskau hebt Exportverbot teilweise auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland hebt Diesel-Exportverbot teilweise auf
    • Moskau erlaubt 500.000 Tonnen Diesel-Export
    • Ölkonzerne sollen sofort Exportverträge abschließen
    Nach Diesel-Deal - Moskau hebt Exportverbot teilweise auf
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MOSKAU (dpa-AFX) - Nach der Diesel-Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hat die russische Regierung das Exportverbot für Dieselkraftstoff teilweise aufgehoben. Der Beschluss, der sofort in Kraft tritt, ermöglicht es, zunächst 500.000 Tonnen auf den Weltmarkt zu bringen, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf eine Mitteilung der Regierung in Moskau.

    Die russischen Ölkonzerne wurden angewiesen, zur Umsetzung des Beschlusses "unverzüglich damit zu beginnen, Verträge über die Lieferung von Dieselkraftstoff mit ausländischen Vertragspartnern abzuschließen".

    Russland hatte den Export von Diesel verboten, um den eigenen Markt bedienen zu können. Ukrainische Drohnenangriffe gegen Raffinerien in verschiedenen Städten Russlands hatten zeitweise für einen Engpass auf dem heimischen Markt gesorgt./cha/DP/zb






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