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    US-Militär attackiert erneut Schiff nach Verlassen des Irans

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Kampfjet trifft Frachter im Golf von Oman
    • Treffer legt Antrieb lahm, Crew bleibt unverletzt
    • Frachter ignoriert Warnungen zur US-Seeblockade
    US-Militär attackiert erneut Schiff nach Verlassen des Irans
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TAMPA/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut ein ziviles Frachtschiff nach Verlassen eines iranischen Hafens angegriffen. Ein US-Kampfflugzeug habe im Golf von Oman das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff "M/V Ocean Molica" am Heck getroffen und den Antrieb lahmgelegt, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom mit. Die Besatzung des Schiffes sei dabei nicht zu Schaden gekommen, hieß es.

    Der Frachter habe wiederholte Warnungen ignoriert und versucht, die bestehende Seeblockade gegen den Iran zu durchbrechen, hieß es weiter. Das Schiff habe versucht, die regionalen Gewässer zu durchqueren, nachdem es zuvor einen iranischen Hafen verlassen hatte, erklärte Centcom.

    Die USA blockieren im Iran-Krieg iranische Häfen und Küstengebiete, um der Islamischen Republik Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren. Schiffen wird nicht erlaubt, iranische Häfen anzusteuern oder von dort abzulegen. Der Iran blockiert seit Beginn des Kriegs seinerseits die für den globalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus.
    Dort wurde erneut ein Tanker attackiert, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) meldete. Es sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei den Angaben nach aber in Sicherheit./ln/DP/zb






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