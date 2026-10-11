Chartanalyse
Target-Aktie: Aufwärtstrend intakt, doch die Erholung stockt
Die Target-Aktie hat sich seit ihrem Tief im November 2025 kräftig erholt. Nun stockt der Aufstieg: Während die 200-Tage-Linie den übergeordneten Aufwärtstrend stützt, entscheiden wichtige Widerstände über die nächste Etappe.
Target-Aktie: Erholung nach tiefem Rückschlag
Die Target-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren einen ausgeprägten Trendwechsel durchlaufen. Vom Kursniveau um 102 im Oktober 2023 stieg sie bis zum Dreijahreshoch bei 164,15 am 28. März 2024. Anschließend geriet der Titel deutlich unter Druck. Die Abwärtsbewegung führte am 20. November 2025 zum Dreijahrestief bei 72,60. Seitdem hat sich das Chartbild mit einer kräftigen Erholung und höheren Zwischenhochs deutlich verbessert.
Aktueller Kurs unter dem Sommerhoch
Der jüngste Schlusskurs vom 9. Oktober 2026 liegt bei 138,00. Damit notiert die Target-Aktie 15,9 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber 90,1 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Anstieg auf 145,80 am 24. August hat sich zuletzt eine Konsolidierung entwickelt. Die Erholung ist damit vorerst ins Stocken geraten, ohne dass die längerfristigen Kursgewinne bereits wesentlich aufgezehrt wären.
200-Tage-Linie stützt das positive Trendbild
Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 113,05. Der Schlusskurs übertrifft den Durchschnitt der letzten 200 Handelstage somit um 22,1 Prozent. Dieser deutliche Vorsprung spricht für einen intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Gleichzeitig ist der Abstand groß: Rücksetzer könnten daher zunächst innerhalb der laufenden Erholung bleiben, ohne die langfristige Trendmarke unmittelbar zu gefährden.
Diese Unterstützungen und Widerstände zählen
Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 133,80 und 134,80, wo die jüngsten Rücksetzer mehrfach Halt fanden. Darunter rückt der Bereich um 127,60 bis 130,40 in den Fokus. Auf der Oberseite bildet die mehrfach erreichte Zone von 140,00 bis 142,40 einen Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde einen erneuten Test von 145,80 begünstigen. Erst oberhalb dieser Marke wäre die jüngste Konsolidierung klar nach oben aufgelöst.
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Target Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.