Prien wirft Trump 'moralischen Bankrott' vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Karin Prien hat US-Präsident Donald Trump wegen dessen Forderung nach einem neuen ukrainischen Präsidenten scharf kritisiert. "Für ein paar Liter Diesel. Was für ein moralischer Bankrott", schrieb die stellvertretende CDU-Vorsitzende am Samstagabend auf der Plattform X zu einem Artikel über Trumps Äußerungen.

Der US-Präsident hatte am Samstag behauptet, Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Ukraine-Krieg zu beenden, und sich dagegen entschieden. "Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt", sagte Trump. Trump beschuldigte Selenskyj zudem, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur Knappheit an Diesel beigetragen zu haben.