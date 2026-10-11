Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 41/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: DEUTZ AG
Insiderkäufe vom 05.10.26 bis 11.10.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|6
|271,14 Tsd.€
|16,20 Tsd. Stk.
|1
|101,50 Tsd.€
|1.000 Stk.
|1
|80,00 Tsd.€
|80,00 Tsd. Stk.
|1
|53,40 Tsd.€
|5,00 Tsd. Stk.
|2
|24,52 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|21,54 Tsd.€
|360 Stk.
|1
|20,31 Tsd.€
|4,00 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 05.10.26 bis 11.10.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|45,60 Tsd.€
|8,00 Tsd. Stk.
JDC Group
Wochenperformance: +3,87 %
Wochenperformance: +3,87 %
Platz 1
Platz 2
Commertunity
Wochenperformance: -13,04 %
Wochenperformance: -13,04 %
Platz 3
Deutz
Wochenperformance: +0,46 %
Wochenperformance: +0,46 %
Platz 4
Viromed Medical
Wochenperformance: -5,04 %
Wochenperformance: -5,04 %
Platz 5
GRENKE
Wochenperformance: -5,49 %
Wochenperformance: -5,49 %
Platz 6
Brenntag
Wochenperformance: +5,81 %
Wochenperformance: +5,81 %
Platz 7
Viscom
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 8
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte