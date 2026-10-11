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    SPD Oberpfalz fordert Schröder-Rauswurf

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD-Bezirk Oberpfalz will Schröders Ausschluss
    • Schröders Nähe zu Putin widerspricht SPD-Grundwerten
    • Anlass sind Schröders Mandat und Besuch bei Putin
    SPD Oberpfalz fordert Schröder-Rauswurf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    AMBERG (dpa-AFX) - Der bayerische SPD-Bezirk Oberpfalz will, dass Altkanzler Gerhard Schröder aus der Partei ausgeschlossen wird. Ein entsprechender Antrag wurde auf dem Bezirksparteitag einstimmig beschlossen, wie die Bezirksvorsitzende Carolin Wagner sagte. Anlass seien die jüngsten Einlassungen Schröders mit dem "Kriegstreiber Putin". Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

    Im Antrag, dessen Text der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird der SPD-Parteivorstand aufgefordert, "auf Grundlage der neu bekanntgewordenen Vorgänge unverzüglich ein erneutes Parteiordnungsverfahren gegen Gerhard Schröder mit dem Ziel seines Ausschlusses aus der SPD zu beantragen". Dabei gehe es insbesondere um Schröders Aufsichtsratsmandat bei der russischen Handelskette Hyperglobus und den Besuch Schröders bei Kremlchef Wladimir Putin zu dessen Geburtstag.

    Widerspruch zu Grundwerten der Sozialdemokratie

    Schröders öffentliche Nähe zu Putin stehe "in einem schwerwiegenden Widerspruch zu den Grundwerten der Sozialdemokratie" und beschädige die Glaubwürdigkeit der Partei, hieß es in dem Antrag.

    Wagner, die für die SPD auch im Bundestag sitzt, verwies auf den russischen Angriffskrieg "mit Tausenden Toten, verschleppten Kindern und Kriegsverbrechen". Es könne nicht sein, dass man alles daran setze, diesen Krieg zu beenden, und gleichzeitig stelle der Altkanzler "diese Innigkeit zur Schau". Das verstehe bei der SPD Oberpfalz "keiner mehr."

    Schröder ist seit seiner Kanzlerschaft von 1998 bis 2005 mit dem russischen Präsidenten Putin befreundet. Er hat den russischen Angriff auf die Ukraine zwar als Fehler bezeichnet, hält aber dennoch an seiner Freundschaft zu Putin fest. Ein erstes Parteiausschlussverfahren gegen ihn scheiterte im Jahr 2023./ruc/DP/zb







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