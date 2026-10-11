🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Linke-Bundesvorstand wirbt für Sondierungen in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Linke begrüßt rot-grün-rote Sondierungen in Berlin
    • Landespartei prüft das Ergebnis der Sondierungen
    • Linke weist Vorwürfe zurück, nimmt jüdische Sorgen ernst
    Linke-Bundesvorstand wirbt für Sondierungen in Berlin
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesvorstand der Linkspartei hat die Aufnahme von rot-grün-roten Sondierungsgesprächen in Berlin begrüßt. In der gegenwärtigen politischen und historischen Situation "tragen wir als Linke eine Verantwortung", heißt es in einem Beschluss des Gremiums. "Berlin kann ein Leuchtturm für einen Politikwechsel werden, der es schafft, den Aufstieg der Rechten zu verhindern und Hoffnung zu organisieren."

    Aus den Reihen der Linkspartei hatte es zuletzt Kritik an der Einigung zum Vorgehen gegen Antisemitismus gegeben, die SPD und Grüne zur Voraussetzung für Sondierungen gemacht hatten. Der Bundesvorstand verwies nun darauf, dass das Gesamtergebnis der Sondierungen am Ende dem Berliner Landesparteitag vorgelegt werde. "Wir werben dafür, politische Differenzen an den konkreten Inhalten zu diskutieren und die demokratische Entscheidungsfindung im Berliner Landesverband zu respektieren."

    Der Parteivorstand wies Antisemitismusvorwürfe gegen die Partei erneut zurück und betonte zugleich, Sorgen von Jüdinnen und Juden ernst zu nehmen. "Die Linke ist keine antisemitische Partei, und wir lassen weder uns, noch unseren Gliederungen, eine strukturelle Nähe zur organisierten Kriminalität unterstellen", heißt es. "Wo es reale Missstände gibt, arbeitet die Partei diese in den zuständigen Gliederungen der eigenen Partei auf."

    "Umgang mit Antisemitismus nicht von anderen vorschreiben lassen"

    Am Freitag war ein Brief bekanntgeworden, in dem rund 120 Linke scharfe Kritik an der Einigung mit Grünen und SPD äußerten. "Die darin enthaltenen Formulierungen übernehmen Narrative einer medialen Hetzkampagne", heißt es in der Stellungnahme.

    Die Parteiführung erklärte, in der inhaltlichen Bewertung der Papiere gebe es unterschiedliche Positionen. "Die Papiere geben nicht die Positionen der Partei wieder, sie sind Ergebnis des Aushandlungsprozesses. Wir halten fest, dass wir uns den Umgang mit Antisemitismus nicht von anderen Parteien vorschreiben lassen."

    Aus Sicht des Linken-Vorstands ging der Vereinbarung eine "politische motivierte Kampagne" voraus, "welche zum großen Teil auf Lügen und Unterstellungen, zum Teil aber auch auf dem Ausschlachten von realem Fehlverhalten von Mitgliedern unserer Partei beruhte". Der Parteivorstand begrüße es, dass "trotz aller Widrigkeiten" nun Schritte unternommen würden, um die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen anzugehen und den von den Wählern gewünschten Politikwechsel in die Tat umzusetzen.

    Die drei Parteien hatten die Übereinkunft am Donnerstag vorgestellt. Sie bekennen sich zum Schutz jüdischen Lebens, zum Existenzrecht Israels, zu einer Zwei-Staaten-Lösung, die sowohl Israels Sicherheit als auch die Selbstbestimmung der Palästinenser ermögliche. Partei- und Fraktionsmitglieder, die gegen die beschlossenen Grundsätze verstoßen, müssen demnach mit dem Ausschluss rechnen./sku/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Linke-Bundesvorstand wirbt für Sondierungen in Berlin Der Bundesvorstand der Linkspartei hat die Aufnahme von rot-grün-roten Sondierungsgesprächen in Berlin begrüßt. In der gegenwärtigen politischen und historischen Situation "tragen wir als Linke eine Verantwortung", heißt es in einem Beschluss des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     