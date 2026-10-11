Wer wieder Interesse am Börsenkalender für 2027 hat, kann gerne eine Interessensbekundung per Mail abgeben. (info@christophgeyer.de)

Ich setze Sie dann auf die Verteilerliste und informiere Sie, sobald dieser erschienen ist.

Da es wieder für den guten Zweck ist, kann diese Info auch gerne an andere Interessierte weitergegeben werden.

DAX – Noch eine Ehrenrunde vor der Haussebewegung?

Bislang müssen sich die Marktteilnehmer noch gedulden, wenn sie auf die Jahresendrallye gesetzt haben. Die Indikatoren halten sich beharrlich im überverkauften Bereich und die Kaufsignale werden bislang regelmäßig nicht genutzt. Die Unterstützungszone wurde unterschritten und die nächste wichtige Zone angelaufen. Diese konnte zunächst gehalten werden. Die neuen Kaufsignale bei den Indikatoren verlieren vor dem Hintergrund des aktuellen Abwärtstrends ihre Wirkung. Wegen des positiven Wochenschluss in den USA und der günstigen anstehenden saisonalen Phase stehen die Chancen für einen positiven Wochenauftakt recht gut. Die weiterhin niedrigen Umsätze zeigen aber auch, dass die Breite der Marktteilnehmer noch immer kein Vertrauen in den Markt gefasst hat. Ungeachtet dessen sollte sich die technische Lage nun verbessern.

Dow Jones – Anstiegschancen verbessern sich zusehend

Der Dow Jones hat die latente Unterstützungszone kurz unterschritten und dann recht schnell zurückerobert. Dabei wurden einige Hammerformationen genutzt, um wieder in diesen Bereich zu gelangen. Zum Wochenschluss stieg den Index wieder über die besagte Zone. Die Indikatoren haben schon seit einiger Zeit Divergenzen gebildet, die eine Strukturveränderung aufgezeigt haben. Somit besteht nun eine sehr gute Chance auf eine neue Anstiegsbewegung. Der seit Anfang August bestehende Abwärtstrend sollte somit vor seinem Ende stehen. Die Jahresendrallye wird also unmittelbar starten können.

Gold – Kommt jetzt die Stabilisierung?

Ein erstes Stabilisieren ist bei Gold jetzt zu erkennen. Zuletzt sah es noch so aus, als würde das Edelmetall die alte Unterstützungszone wieder anlaufen. Zur Wochenmitte zeichnete sich aber ab, dass eine Stabilisierung einsetzt. Diese wurde dann am Freitag bestätigt. Die Indikatoren geben derzeit unterschiedliche Signale, weshalb von dieser Seite her kaum Unterstützung für die Beurteilung ausgeht. Die Gesamtlage deutet aber daraufhin, dass zumindest die alte Unterstützung, die nun zum Widerstand wird, wieder angelaufen werden kann.

Öl – Seit Sommer im Aufwärtstrend

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Auch wenn Öl großen Schwankungen unterliegt, ist der Trend seit Sommer dieses Jahres aufwärtsgerichtet. Zuletzt zog die Notierung wieder etwas an und die latente Widerstandszone wurde überschritten. Das jüngste Top von Mitte September sollte nun wieder erreicht werden. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen derzeit nicht weitern.

Bitcoin/USD – Hält nun der alte Widerstand und wird zu Unterstützung?

Der Ausbruch über die Widerstandszone ist vor einigen Wochen geglückt. Klassisch verlief dann das Pull Back an die Ausbruchslinie. Die alte Widerstandszone wurde nun wieder erreicht und wird gerade als Unterstützung ausgelotet. Die Indikatoren haben schwache Kaufsignale geliefert, was zu einem Halten der Zone führen könnte. Ob die Kraft schon für einen dynamischen Anstieg ausreicht ist zumindest fraglich.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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