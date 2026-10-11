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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Noch eine Ehrenrunde vor der Haussebewegung?

    Es ist natürlich leicht jetzt festzustellen, dass die schon seit einigen Tagen ausgerufene Jahresschlussrallye noch immer nicht gestartet ist. Eine Garantie gibt es nun mal an der Börse nicht. Jetzt wird es aber losgehen

    Wer wieder Interesse am Börsenkalender für 2027 hat, kann gerne eine Interessensbekundung per Mail abgeben. (info@christophgeyer.de)

    Ich setze Sie dann auf die Verteilerliste und informiere Sie, sobald dieser erschienen ist.

    Da es wieder für den guten Zweck ist, kann diese Info auch gerne an andere Interessierte weitergegeben werden.

    DAX – Noch eine Ehrenrunde vor der Haussebewegung?

    Bislang müssen sich die Marktteilnehmer noch gedulden, wenn sie auf die Jahresendrallye gesetzt haben. Die Indikatoren halten sich beharrlich im überverkauften Bereich und die Kaufsignale werden bislang regelmäßig nicht genutzt. Die Unterstützungszone wurde unterschritten und die nächste wichtige Zone angelaufen. Diese konnte zunächst gehalten werden. Die neuen Kaufsignale bei den Indikatoren verlieren vor dem Hintergrund des aktuellen Abwärtstrends ihre Wirkung. Wegen des positiven Wochenschluss in den USA und der günstigen anstehenden saisonalen Phase stehen die Chancen für einen positiven Wochenauftakt recht gut. Die weiterhin niedrigen Umsätze zeigen aber auch, dass die Breite der Marktteilnehmer noch immer kein Vertrauen in den Markt gefasst hat. Ungeachtet dessen sollte sich die technische Lage nun verbessern.

    Dow Jones – Anstiegschancen verbessern sich zusehend

     

    Der Dow Jones hat die latente Unterstützungszone kurz unterschritten und dann recht schnell zurückerobert. Dabei wurden einige Hammerformationen genutzt, um wieder in diesen Bereich zu gelangen. Zum Wochenschluss stieg den Index wieder über die besagte Zone. Die Indikatoren haben schon seit einiger Zeit Divergenzen gebildet, die eine Strukturveränderung aufgezeigt haben. Somit besteht nun eine sehr gute Chance auf eine neue Anstiegsbewegung. Der seit Anfang August bestehende Abwärtstrend sollte somit vor seinem Ende stehen. Die Jahresendrallye wird also unmittelbar starten können.

    Gold – Kommt jetzt die Stabilisierung?

    Ein erstes Stabilisieren ist bei Gold jetzt zu erkennen. Zuletzt sah es noch so aus, als würde das Edelmetall die alte Unterstützungszone wieder anlaufen. Zur Wochenmitte zeichnete sich aber ab, dass eine Stabilisierung einsetzt. Diese wurde dann am Freitag bestätigt. Die Indikatoren geben derzeit unterschiedliche Signale, weshalb von dieser Seite her kaum Unterstützung für die Beurteilung ausgeht. Die Gesamtlage deutet aber daraufhin, dass zumindest die alte Unterstützung, die nun zum Widerstand wird, wieder angelaufen werden kann.

    Öl – Seit Sommer im Aufwärtstrend

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Auch wenn Öl großen Schwankungen unterliegt, ist der Trend seit Sommer dieses Jahres aufwärtsgerichtet. Zuletzt zog die Notierung wieder etwas an und die latente Widerstandszone wurde überschritten. Das jüngste Top von Mitte September sollte nun wieder erreicht werden. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen derzeit nicht weitern.

    Bitcoin/USD – Hält nun der alte Widerstand und wird zu Unterstützung?

    Der Ausbruch über die Widerstandszone ist vor einigen Wochen geglückt. Klassisch verlief dann das Pull Back an die Ausbruchslinie. Die alte Widerstandszone wurde nun wieder erreicht und wird gerade als Unterstützung ausgelotet. Die Indikatoren haben schwache Kaufsignale geliefert, was zu einem Halten der Zone führen könnte. Ob die Kraft schon für einen dynamischen Anstieg ausreicht ist zumindest fraglich.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

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    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

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    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

     

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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