Merz lehnt neuen Vorschlag zu EU-Finanzplan ab

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung weist den neuen Vorschlag für den nächsten langfristigen EU-Haushalt als inakzeptabel zurück. "Die Höhe des neuen Vorschlags ist keine Grundlage für eine Einigung", ließ Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin mitteilen. Der EU-Haushalt müsse für diejenigen bezahlbar sein, die die Hauptlast der Finanzierung trügen. Zu den notwendigen Anpassungen müssten alle beitragen, denn Priorisierung und Modernisierung der Ausgaben des EU-Haushaltes seien eine Aufgabe für alle.

Im Ringen um den nächsten langfristigen EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 war die derzeitige irische EU-Ratspräsidentschaft zuvor auf Konfrontationskurs zu Deutschland und anderen wichtigen Nettozahlern gegangen. Ein in Brüssel präsentiertes Konzept sieht vor, den nächsten langfristigen Haushalt gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission lediglich um rund 159 Milliarden Euro auf insgesamt rund 1,826 Billionen Euro zu kürzen.