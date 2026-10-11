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    Trump hält Bitcoin nicht auf

    2027 war nun wirklich nicht das Jahr des Bitcoin. Doch seit Wochen verbessert sich das Momentum. Daran ändert auch die Politik nichts.

    Eigentlich sollte der 15. September den Durchbruch für den Kryptomarkt in den USA bringen. Der Antrag zur weiteren Beratung des Clarity Act scheiterte jedoch, sodass das Gesetz zwar nicht endgültig vom Tisch ist, eine Verabschiedung in diesem Jahr angesichts des engen Zeitplans und der bevorstehenden Zwischenwahlen aber schwieriger wird. Washington war zuvor sogar noch auf die Kritiker zugegangen. Donald Trump stimmte einem großen Teil eines parteiübergreifenden Vorschlags für strengere Ethikregeln zu. Unter anderem sollten hochrangige Regierungsvertreter während ihrer Amtszeit keine digitalen Vermögenswerte herausgeben oder unterstützen dürfen. Auch eine Durchsetzung der Regeln durch die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten war vorgesehen.

    Unsicherheit stört nur kurz

    Für Anleger ist vor allem der Kern des Gesetzes relevant. Der Clarity Act soll klare Zuständigkeiten für digitale Vermögenswerte schaffen und damit die Abgrenzung zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regeln. Genau diese Zuständigkeiten sorgen bislang immer wieder für Unsicherheit bei Unternehmen und Investoren. Der gescheiterte Vorstoß verlängert diese Phase der regulatorischen Unklarheit und sorgte kurzzeitig für einen Rückgang beim Bitcoin. „Die Unsicherheit verführte einige Anleger dazu, Short-Positionen neu einzugehen“, so Andreas Lipkow von CMC Markets.

    Eine dauerhafte gesetzliche Regelung würde Unternehmen und Investoren mehr Planungssicherheit geben. Gleichzeitig arbeiten SEC und CFTC bereits innerhalb ihrer bestehenden Kompetenzen an Vorgaben für digitale Vermögenswerte. Diese Maßnahmen können die Lücke teilweise schließen, ersetzen aber keinen umfassenden gesetzlichen Rahmen. Für den Clarity Act wird die Zeit bis zum Ende der laufenden Kongressperiode nun eng. Scheitert eine Einigung, liegt der Ball ab Januar beim neu zusammengesetzten Kongress und ein neuer Anlauf hängt dann auch von den Mehrheiten nach den Zwischenwahlen ab.

    Rückgang von kurzer Dauer

    Der Bitcoin reagierte nach der Abstimmung zwar mit einem Rückgang, der negative Einfluss des Gesetzes auf die Kryptowährung fiel jedoch kleiner aus als es die Schlagzeilen vermuten lassen. Das Bitcoin-Netzwerk funktioniert unabhängig von der US-Gesetzgebung. Für den Kurs bleiben vor allem Liquidität, Zinsen, ETF-Zuflüsse und die allgemeine Risikobereitschaft an den Finanzmärkten entscheidend. Das zeigt auch der Blick auf die vergangenen Wochen. Mitte August sprang der Bitcoin innerhalb weniger Tage um mehr als 20 Prozent in die Höhe und hatte zeitweise die Marke von 80.000 Dollar überschritten. Der Anstieg wurde von einem kräftigen Short-Squeeze verstärkt. Anleger, die auf weiter fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre gehebelten Positionen schließen und verstärkten damit die Aufwärtsbewegung. Seitdem konnte Bitcoin das erhöhte Niveau halten und am 21.September sogar die Marke von 85.000 US-Dollar überwinden was nicht weniger war als ein 9-Monats-Hoch. Manish Kabra, Chief US Equity Strategist von der Societe Generale wies schon im August darauf hin, dass Bitcoin genauso wie Gold deutlich an Momentum gewinnen konnte.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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