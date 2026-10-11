Absturz bei Eutelsat Communications: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse

Die optimistische Seite setzt vor allem auf Eutelsats mögliche Rolle als europäische Alternative zu Starlink. Staatliche, sicherheitsbezogene und gewerbliche Anwendungen könnten nach Einschätzung dieser Anleger Nachfrage schaffen, die nicht allein vom Preis abhängt. Dahinter steht die Erwartung, dass unabhängige Kommunikationswege für Europa an Bedeutung gewinnen. Eine Garantie für steigende Gewinne lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Die Eutelsat-Communications-Aktie hat in der vergangenen Woche 10,2 Prozent verloren. Der deutliche Rückgang verschärfte im wallstreetONLINE-Forum die Debatte darüber, ob Europas Bedarf an unabhängiger Satellitenkommunikation ein tragfähiges Geschäftsmodell schafft – oder vor allem hohe Investitionen verlangt. 40 relevante Beiträge von 16 Beteiligten an sechs Tagen zeigen, wie intensiv diese Frage die Community beschäftigt.

Dass Raumfahrtpolitik konkrete Industrieaufträge hervorbringt, zeigt der geprüfte Auftrag über knapp eine Milliarde Euro an OHB für 18 Satellitenplattformen des europäischen IRIS²-Programms. Das stützt den Branchenkontext, belegt aber keinen entsprechenden Mittelzufluss bei Eutelsat. Einige Beiträge sehen zudem in gehosteten Nutzlasten zusätzliches Erlös- und Skalierungspotenzial. Konkrete Angaben zur möglichen Ergebniswirkung fehlen jedoch; dieses Argument bleibt weniger belastbar als die grundsätzliche Nachfrageperspektive.

Einen greifbareren Hoffnungsträger liefert ein im Forum verlinkter Bericht zum möglichen OneWeb-Start in Indien. Dem Beitrag zufolge sei die Infrastruktur bereit, während abschließende Sicherheitsgenehmigungen noch ausstünden. Als Einsatzfelder werden abgelegene Regionen, Luftfahrt, Schifffahrt und Katastrophenhilfe genannt. Das wäre eine Chance für zusätzliche Geschäftskundenumsätze. Die Angaben sind hier jedoch nicht unabhängig bestätigt; auch ein verbindlicher Starttermin liegt nicht vor.

Auf der kritischen Seite wiegen die mehrfach diskutierten Zweifel an Finanzierung und Profitabilität schwerer als bloßer Kursfrust. Anleger verweisen auf einen aus ihrer Sicht erheblichen Investitionsbedarf und befürchten, dass der Ausbau des Geschäfts mit erdnahen Satelliten zunächst die Margen belastet. Die genannten Investitionssummen und Gewinnprognosen sind unbestätigte Forumsangaben. Das geprüfte Vorjahres-KGV von minus 1,96 zeigt allerdings, dass sich die Bewertung nicht auf einen positiven Vorjahresgewinn stützen lässt.

Hinzu kommt die Sorge, Starlink könne durch seine nach Einschätzung der Community überlegene Größe lukrative Kunden binden. Weitere im Forum diskutierte Konkurrenzprojekte nähren Zweifel daran, wie viel Markt für Eutelsat bleibt. Auch frühere Kapitalerhöhungen werden kontrovers bewertet: als Finanzierungshilfe einerseits, als Verwässerungsrisiko andererseits. Die dort genannten Beträge und Einstiegspreise sind nicht geprüft. Ebenso wenig begründet staatliche Beteiligung eine sichere Insolvenzabsicherung.

Nächste Woche zählen Genehmigungen und Kursgrenzen

Für die Handelswoche vom 12. bis 16. Oktober sind mögliche bestätigte Fortschritte bei den indischen Genehmigungen sowie Nachrichten zu Aufträgen und Finanzierung relevant. Ein fester Unternehmenstermin ist in den vorliegenden Informationen nicht ausgewiesen. Kursseitig bildet das Wochentief bei 1,3595 Euro die Unterstützung, das Wochenhoch bei 1,5750 Euro den Widerstand. Das zuletzt lediglich durchschnittliche Handelsvolumen liefert bislang keinen Hinweis auf außergewöhnliche Handelsaktivität.

Eutelsat Communications Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -10,2 % Wochenhoch / Wochentief 1,575000€ / 1,359500€ KGV (Vorjahr) -1,96 Marktkapitalisierung 1,64 Mrd.EUR

Stand: 11.10.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,575000€ und das Wochentief bei 1,359500€ die zunächst wichtigsten Marken.

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