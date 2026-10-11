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    Dividenden im Fokus

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    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Mit einer Dividendenrendite von +3,08 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Dividenden im Fokus - Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
    Foto: adobe.stock.com

    HBT Financial bietet umfassende Finanzdienstleistungen mit einem Fokus auf den Mittleren Westen der USA. Die Bank konkurriert mit anderen regionalen Akteuren und hebt sich durch ihr lokales Netzwerk und spezialisierte Lösungen für KMUs ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit HBT Financial nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    HBT Financial gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,14 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,94 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in HBT Financial investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +70,03 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    HBT Financial verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,08 % Dividendenrendite bietet HBT Financial ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,14 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen HBT Financial für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,08 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,94.
    HBT Financial weist eine Marktkapitalisierung von 1,13 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,08 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. HBT Financial konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +8,14 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    HBT Financial Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.10.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die HBT Financial Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 31,20. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,08 %, eine Investition von etwa 389.611 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,946667 +12,70 % +3,08 %
    2025 0,840000 +10,53 % +3,47 %
    2024 0,760000 +11,76 % +3,77 %
    2023 0,680000 +6,25 % +3,47 %
    2022 0,640000 0,00 % +3,40 %

    Warum HBT Financial für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,08 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +8,14 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,94
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 32.468
    3.000 97.403
    6.000 194.806
    12.000 389.611

    HBT Financial

    0,00 %
    -3,41 %
    +0,32 %
    +11,43 %
    +49,28 %
    +82,46 %
    +311.900,00 %
    ISIN:US4041111067WKN:A2PTGW
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    HBT Financial Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,41 %
    1 Monat +0,32 %
    3 Monate +11,43 %
    1 Jahr +49,28 %

    Informationen zur HBT Financial Aktie

    Es gibt 36 Mio. HBT Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,13 Mrd. € wert.

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    Ob die HBT Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HBT Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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