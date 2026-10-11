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    Angriff auf Saporischschja

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    Zahl der Toten steigt auf 23

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf Saporischschja fordert 23 Todesopfer
    • Ukraine bietet Raffinerie-Stopp im Gegenzug an
    • Russland setzte binnen einer Woche Tausende Waffen ein
    Angriff auf Saporischschja - Zahl der Toten steigt auf 23
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Nach einem heftigen russischen Angriff auf Saporischschja ist die Zahl der Toten auf 23 gestiegen. Die Rettungsarbeiten nach dem Angriff vom Samstag seien abgeschlossen, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Medien mit. Unter den Toten seien vier Minderjährige. "Der wahre Grund für den Krieg in Europa ist Russland, und Russland allein", schrieb Selenskyj. Die Ukraine sei bereit, Angriffe auf russische Raffinerien zu stoppen, wenn Russland ukrainische Energieanlagen nicht mehr angreife, wiederholte er und warf Kremlchef Wladimir Putin vor, das nicht zu wollen.

    Russland habe am Samstag und in der Nacht eine medizinische Einrichtung in Charkiw, zivile Infrastruktur, Wohnhäuser und Energieinfrastruktur attackiert. In Slowjansk sei am Morgen ein Wohnhaus getroffen worden. Menschen könnten sich noch unter den Trümmern befinden. Russland habe allein in dieser Woche rund 1.450 Gleitbomben, 75 Raketen und Marschflugkörper sowie mehr als 1.640 Drohnen, ein Großteil davon mit Düsenantrieb, eingesetzt.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/zb






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