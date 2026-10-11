Volkswagen (VW) Vz kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Die optimistische Seite sieht vor allem einen Konzern mit weiterhin nutzbarer Markenstärke. Mehrere Beiträge halten eine Rückkehr in die Spur für möglich: Der Wechsel vom Verbrenner zum Elektroantrieb sei für einen etablierten Großkonzern schwieriger als für einen Anbieter, der ohne diese Altlasten gestartet ist. Daraus leiten sie ab, dass die bisherigen Schwierigkeiten nicht zwangsläufig dauerhaft sein müssen. Überzeugend ist dabei weniger die bloße Zuversicht als der Hinweis auf die Herausforderung, zwei Antriebswelten parallel zu organisieren.

Die Volkswagen-Vorzugsaktie bewegte sich auf Wochensicht kaum, im wallstreetONLINE-Forum dagegen wurde intensiv um ihre Perspektiven gerungen. Bei einer Wochenperformance von +0,1 Prozent stand die Frage im Mittelpunkt, ob VW den Umbau zur Elektromobilität bewältigen kann oder Kosten und Konkurrenz die Erholung ausbremsen. 26 relevante Beiträge von 18 Nutzern an sechs Tagen zeigen, wie stark dieser Konflikt die Community beschäftigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Konkreter wird die Diskussion beim ID Polo. Die vertraute Modellbezeichnung und die bestehende Fangemeinde könnten nach Einschätzung der Community helfen, Elektroautos zugänglicher zu machen. Ein Beitrag behauptet sogar eine Auslastung durch Bestellungen bis 2028; bestätigt ist diese Angabe durch die vorliegenden Informationen nicht. Andere Stimmen bezweifeln gerade, dass VW das Potenzial des Modells ausschöpft. Der Streit dreht sich damit nicht nur um die Technik, sondern um Produktpositionierung, Preise und die Fähigkeit, Nachfrage in wirtschaftlichen Erfolg zu übersetzen.

Auf der kritischen Seite bündeln sich die nachvollziehbareren Argumente um Produktionskosten, Restrukturierung und chinesischen Wettbewerb. Mehrere Beiträge befürchten, dass teure deutsche Standorte und Abfindungen Mittel binden, die für neue Modelle und wettbewerbsfähige Fertigung fehlen könnten. Genannte Milliardenbeträge oder erwartete Standortschließungen sind allerdings Community-Spekulationen, keine gesicherten Tatsachen. Wiederholt wird zudem die Sorge geäußert, VW könne bei seinen Preisen unter Druck geraten, wenn günstigere Konkurrenten Marktanteile gewinnen.

Auch die Konzernführung steht in der Kritik. Einige Teilnehmer halten die Organisation für zu schwerfällig und vermissen eine klare Prioritätensetzung. Ihr Kernargument: Markenbindung und technische Möglichkeiten reichen nicht, wenn Entscheidungen zu langsam fallen. Das KGV auf Basis des Vorjahres von 7,09 liefert zwar einen niedrigen Bewertungsanker, beantwortet aber nicht, wie sich die künftigen Gewinne entwickeln. Eine günstige Bewertung allein entkräftet die operativen Bedenken deshalb nicht.

Handelspolitik und Kursgrenzen im Blick

Politische Entlastung bleibt ein zweiter Diskussionsstrang. Hoffnungen auf gelockerte Verbrennerregeln sind in den Beiträgen erkennbar, aus den geprüften Angaben aber nicht bestätigt. Gesichert ist dagegen Chinas akzeptierte Drosselung der Hybridauto-Exporte in die EU. Laut EU-Handelskommissar könnten die Lieferungen um mehr als die Hälfte sinken. Für VW wäre weniger Konkurrenz potenziell hilfreich; eine konkrete Ergebniswirkung lässt sich daraus noch nicht ableiten.

In der kommenden Woche dürften Öl- und Anleihemärkte sowie der Start der US-Berichtssaison das Börsenumfeld prägen. Bei VW bleibt entscheidend, ob neue belastbare Hinweise auf Umbaufortschritte oder politische Entlastung hinzukommen. Charttechnisch liegt der Widerstand am Wochenhoch bei 72,00 Euro, die Unterstützung am Wochentief bei 66,52 Euro. Das zuletzt nur 0,8-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt spricht bislang nicht für außergewöhnlich starke Beteiligung an der Kursbewegung.

Volkswagen (VW) Vz Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +0,1 % Wochenhoch / Wochentief 72,00€ / 66,52€ KGV (Vorjahr) 7,09 Marktkapitalisierung 14,08 Mrd.EUR

Stand: 11.10.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 72,00€ und das Wochentief bei 66,52€ die zunächst wichtigsten Marken.

Schreibe Deinen Kommentar