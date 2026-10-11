Die NVIDIA-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Das am ausführlichsten begründete Argument der optimistischen Seite war charttechnischer Natur: Mehrere Beiträge werteten den Rücklauf als normale Unterbrechung eines weiterhin intakten Aufwärtstrends. Nach Einschätzung der Verfasser lag der auf Dollarbasis betrachtete Kurs noch über wichtigen gleitenden Durchschnitten. Eine belastbare Trendwende sei deshalb nicht bestätigt. Selbst für grundsätzlich denkbare Short-Szenarien verlangten sie zunächst einen Schlusskurs unter kurzfristigen Trendlinien und anschließend einen erfolglosen Rücklauf an diese Bereiche.

Ein Wochenminus von 0,6 Prozent, aber reichlich Zündstoff: Die NVIDIA-Aktie wurde im wallstreetONLINE-Forum vor allem wegen der Frage intensiv diskutiert, ob eine Wette auf fallende Kurse bereits gerechtfertigt ist. Zwischen 204,70 und 216,10 Euro bewegte sich der Titel im Wochenverlauf. In 29 relevanten Beiträgen von elf Nutzern an sechs Tagen trafen kurzfristige Korrekturerwartungen auf das Vertrauen in einen anhaltenden KI-Aufschwung.

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Auch der Relative-Stärke-Index sorgte wiederholt für Widerspruch. Mehrere Teilnehmer bestritten, dass die Aktie zuletzt auf Dollarbasis überkauft gewesen sei. Ihr nachvollziehbarer Einwand: Ein einzelner Indikator liefert noch kein verlässliches Verkaufssignal. Zudem können Euro- und Dollar-Charts wegen der Wechselkursentwicklung unterschiedliche Bilder zeigen. Die im Forum genannten Indikatorstände sind allerdings Einschätzungen der Verfasser und keine unabhängig geprüften Kursdaten.

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Fundamental stützten die Optimisten ihre Haltung auf die erwartete Fortsetzung des KI-Investitionsbooms. Sie trauen NVIDIA weiteres starkes Gewinnwachstum zu und sehen darin ein Gegengewicht zu Korrekturrisiken. Konkrete Wachstums- und Margenangaben aus den Beiträgen sind nicht bestätigt. Zusätzliche Nachfragefantasie lieferten mehrfach verlinkte Berichte über mögliche milliardenschwere Chipkäufe für SpaceX. Ein gesicherter Auftrag lässt sich daraus auf Grundlage der vorliegenden Informationen nicht ableiten.

Zinsen und Erwartungen bleiben die Gegenargumente

Die skeptische Seite verwies auf die Möglichkeit einer Korrektur nach dem langfristigen Kursanstieg. Als Belastungen wurden hohe Zinsen und die US-Schuldenlage angeführt. Dahinter steht die Sorge, dass Finanzierungskosten und anspruchsvolle Erwartungen den Spielraum für weitere Kursgewinne begrenzen. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 40,29 zeigt, dass NVIDIA gemessen am vergangenen Jahresgewinn kein niedrig bewerteter Titel ist; allein daraus folgt jedoch keine bevorstehende Trendwende.

In der kommenden Woche stehen damit vor allem zwei Kursmarken im Blick: 216,10 Euro als Widerstand und 204,70 Euro als Unterstützung. Ein Ausbruch aus dieser Spanne könnte der Debatte eine neue Richtung geben. Wichtig wird dabei die Handelsaktivität: Zuletzt lag das relative Volumen nur beim 0,6-Fachen des Wochenschnitts. Ob ein möglicher Ausbruch von höherem Umsatz begleitet wird, dürfte deshalb ebenso aufmerksam verfolgt werden wie belastbare Neuigkeiten zu den diskutierten KI-Chipkäufen.

NVIDIA Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -0,6 % Wochenhoch / Wochentief 216,10€ / 204,70€ KGV (Vorjahr) 40,29 Marktkapitalisierung 4,95 Bil.EUR

Stand: 11.10.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 216,10€ und das Wochentief bei 204,70€ die zunächst wichtigsten Marken.

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