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    Top-Artikel der Kalenderwoche 41/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 41/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Analysten ziehen die Reißleine: Rheinmetall-Kursziel fällt um 580 Euro


    Berenberg streicht die Kaufempfehlung für Rheinmetall und senkt das Kursziel deutlich. Die Analysten haben 417 Aufträge durchgerechnet und sehen nach 2030 eine Lücke, die erst noch geschlossen werden muss.

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    Raus aus Russland: Anleger strafen Weltmarktführer Palfinger ab


    Kranbauer Palfinger trennt sich von Russland und seinen Hubladebühnen. Eine Abschreibung von 135 Millionen Euro drückt auf den Gewinn, die Aktie verlor fast zehn Prozent. Analysten halten den Kursrutsch für übertrieben.

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    Immobilien-Alarm in den USA: Mehr als jeder Fünfte senkt den Preis


    Steigende Hypothekenzinsen setzen den US-Immobilienmarkt unter Druck. Immer mehr Verkäufer senken ihre Preise, während Nachfrage und Kaufkraft nachlassen.

    10-mal "Kaufen" und bis zu 540 Prozent Potenzial – jetzt zugreifen?


    Nach einem Kursrutsch von rund 32 Prozent wittern Analysten eine massive Chance. Zehn Experten sagen „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel verspricht fast 200 Prozent Potenzial.

    Infineon greift nach dem Quantenmarkt: Firma baut Quanten-Offensive aus


    Infineon baut seine Quantenstrategie aus und vertieft die Kooperation mit ZuriQ. Langfristig sollen Systeme mit Tausenden Qubits möglich werden.

    BYD schlägt Alarm: Gefährdet diese Entwicklung den Aufstieg zur Weltspitze?


    BYD will zum größten Autobauer der Welt aufsteigen. Doch geopolitische Spannungen bremsen die Expansion. Die Konzernführung hält die Aktie für unterbewertet.

    Europas Verteidigung im Aufwind: Neuer Auftrag für Airbus


    Rumänien bestellt zwölf Militärhubschrauber bei Airbus. Der Auftrag soll nicht nur die Streitkräfte stärken, sondern auch die heimische Industrie fördern.

    Bayer setzt 2,2 Milliarden Dollar auf einen Plan, der Pharma verändern soll


    Die USA liefern Bayer schon heute mehr als ein Drittel des Pharmaumsatzes. Jetzt fließen weitere Milliarden in den Ausbau – trotz wachsendem politischen Druck auf die Medikamentenpreise.

    Angst vor KI? SAP wird mit nächster Übernahme selbst zur KI-Macht!


    Der deutsche Softwarekonzern übernimmt das belgische KI-Unternehmen TechWolf und stärkt damit sein Personalsoftware-Geschäft. Kurz vor den Quartalszahlen könnte der Deal neue Fantasie in die Aktie bringen.

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