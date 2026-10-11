Microsoft-Chef will 'Notbremse' in Künstlicher Intelligenz
- Nadella fordert eine menschliche KI-Notbremse
- KI-Handlungen müssen nachvollziehbar bleiben
- Komplexe KI-Systeme brauchen strikte Eindämmung
REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft -Chef Satya Nadella hat aus Sorge vor einem Kontrollverlust eine Art "Notbremse" in Künstlicher Intelligenz gefordert. Ein Mensch müsse immer in der Lage sein, ein KI-Modell mitten in einer Aufgabe zu stoppen oder abzuschalten, schrieb Nadella in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. Hochentwickelte Modelle würden dafür auch fortgeschrittene Mechanismen zur Eindämmung erfordern, betonte der Chef des Software-Konzerns, der selbst in großem Stil auf KI setzt.
In den vergangenen Monaten hatten eigenständige Hacking-Attacken durch KI-Software in Tests Ängste vor Risiken der Technologie befeuert. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall war Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers aus einer abgesicherten Testumgebung ausgebrochen und hatte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma gehackt, der Plattform Hugging Face. Einige Brancheninsider sprachen danach davon, dass man nicht ganz ausschließen könne, dass außer Kontrolle gerate Künstliche Intelligenz die Menschheit vernichte. Solche extremen Warnungen sind allerdings umstritten.
Forderung nach strikter Kontrolle
Nadella betonte auch, dass alle Aktionen Künstlicher Intelligenz für Menschen nachvollziehbar sein müssten. "Etwas, was man nicht überwachen kann, kann man nicht vertrauen", schrieb er. Außerdem dürfe kein KI-Modell die Kontrolle über die Daten haben, mit denen man sein Verhalten bewerte. Man müsse bei jedem KI-Modell zur Sicherheit von Beginn an davon ausgehen, dass es "kompromittiert" sei und Eindämmungs-Mechanismen einrichten.
Der Unterschied zu bisher eingesetzter Software sei, dass man bei heutiger Künstlicher Intelligenz Verhalten und Ergebnisse nicht mehr bestimmten Eingaben, Trainingsdaten oder Konfigurationen zuschreiben könne, schrieb Nadella. Und dennoch würden diese komplexen Systeme gerade breit eingeführt und bekämen Zugang zu sensibelsten Daten. Microsoft stieß ins KI-Geschäft als früher Geldgeber des ChatGPT-Entwicklers OpenAI vor und forscht inzwischen auch an eigenen Modellen.
Auch Nadella schwenkt auf "Superintelligenz"
Der Microsoft-Chef benutzte in seinem Beitrag durchweg den Begriff "Superintelligenz", den US-Präsident Donald Trump statt der etablierten Bezeichnung Künstliche Intelligenz durchsetzen will. Vor wenigen Tagen kündigte Trump an, dass das Weiße Haus jeden, der noch Künstliche Intelligenz sagt, als einen "Feind" betrachten werde. Trump begründet seinen Vorstoß damit, dass der gewohnte Name die Technologie "fake" erscheinen lasse. Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk kündigte bereits an, seine KI-Firma SpaceXAI in SpaceXSI umzubenennen./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 477,8 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 618,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +20,36 %/+33,96 % bedeutet.
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Echt? Mich hat es gar nicht genervt. Ich bin wie du seit 2 Jahrzehnten dabei und die ersten 14 Jahre davon ging gar nichts. Den letzten Einbruch habe ich genutzt eine Trading Position in meinem 2. Depot aufzubauen. Diese Posi habe ich jetzt mit schönem Gewinn wieder verkauft. Meine riesige 1. Position bleibt aber nach wie vor langfristig liegen, schon allein wegen der Steuerfreien Gewinne....
Microsoft hat am 29. Juli 2026 nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie sowie beim Umsatz übertroffen.
Finanzdaten des Q4 2026
- Umsatz: 90,01 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden rund 87,61 Milliarden US-Dollar).
- Gewinn je Aktie (EPS): 4,74 US-Dollar bereinigt (erwartet wurden 4,24 US-Dollar). [https://www.streetinsider.com/Earnings/Microsoft+%28MSFT%29+Tops+Q4+EPS+by+50c/26834748.html]
Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026
- Umsatz im Gesamtjahr: 331,8 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Nettogewinn (GAAP): 133,7 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 31 %).
- Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP): 17,95 US-Dollar.
- Ausschüttungen: Microsoft gab im vierten Quartal 10,2 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück.
Ist sehr ruhig hier geworden. MSFT ist aktuell bei den Investoren nicht interessant so scheint es. Dabei ist sie immer noch im Angebot. Will nur sagen nicht das sich in 6 Monaten wieder alle ärgern. Zum Einstieg wird nicht geklingelt, ich sag mal so: wenn nicht jetzt wann dann?