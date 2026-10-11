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    Hoppermann

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    CDU-Klausur ist keine 'Wunderwaffe'

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoppermann dämpft Erwartungen an CDU-Klausur
    • CDU will nach Wahlniederlagen Vertrauen gewinnen
    • Union verliert bundesweit stark an Zustimmung
    Hoppermann - CDU-Klausur ist keine 'Wunderwaffe'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor Beginn der Klausurtagung des CDU-Präsidiums hat Generalsekretärin Franziska Hoppermann die Erwartungen gedämpft. Die Beratungen seien "nicht die eine Wunderwaffe, sondern der Beginn eines Prozesses, den wir sowohl in der Bundesregierung und der Regierungspolitik als auch in der Partei beginnen", sagte sie vor Journalisten. Es gehe darum, "zu alter Stärke zurückzufinden und unseren Anspruch als Volkspartei zu untermauern".

    Die CDU habe die Warnsignale der drei Landtagswahlen im September deutlich wahrgenommen, sagte Hoppermann. Jetzt gehe es darum, Vertrauen zurückzugewinnen, dabei die Modernisierung des Landes nicht aus dem Blick zu verlieren und die "Lebenswirklichkeit der Menschen anders zu adressieren".

    Drei schwere Niederlagen bei Wahlen im September

    Die CDU war am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in ihrer mehr als 80-jährigen Geschichte aus einem Landtag geflogen. In Berlin wurde sie am selben Abend von der Linken von Platz eins verdrängt, die jetzt versucht, eine Regierung mit Grünen und SPD zu bilden. In Sachsen-Anhalt hatte die Partei zwei Wochen zuvor fast 20 Prozentpunkte verloren. Dort stellt sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund nun im Dezember zur Wahl für das Ministerpräsidentenamt.

    Auch auf Bundesebene ist die Union in nie geahnte Tiefen abgesackt. In mehreren Umfragen liegt sie 17 Monate nach Vereidigung der schwarz-roten Bundesregierung unter 20 Prozent - im Vergleich zu 28,5 Prozent bei der Wahl Anfang 2025. Es ist gerade einmal sechs Jahre her, dass sie in Umfragen noch an die 40 Prozent erreichte./mfi/DP/he







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