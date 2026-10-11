🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran nimmt mehr als 40 Passagierflugzeuge aus dem Betrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran setzt 41 Flieger aus Sicherheitsgründen still
    • Mögliche Triebwerksmängel stoppen den Flugbetrieb
    • Sanktionen erschweren Wartung und Ersatzteilkauf
    Iran nimmt mehr als 40 Passagierflugzeuge aus dem Betrieb
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat wegen Sicherheitsbedenken 41 Passagierflugzeuge aus dem Verkehr gezogen. "Nach den Informationen, die uns vorliegen, haben auch die Sicherheitsbehörden die iranische zivile Luftfahrtbehörde vor dem hohen Risiko beim Betrieb dieser Flugzeuge gewarnt", zitierte die Nachrichtenagentur Khaneh Mellat die Abgeordnete Sara Fallah. Demnach geht es um mögliche Mängel an den Triebwerken der Maschinen des Herstellers McDonnell Douglas.

    Fallah, die der Kommission für nationale Sicherheit im Parlament angehört, übte Kritik an den heimischen Fluggesellschaften. "Leider ist die Sichtweise einiger dieser Unternehmen vollständig kommerziell und wirtschaftlich geprägt", sagte sie. Es sei inakzeptabel, dass die Airlines die hohen Preise für Ersatzteile als Vorwand anführten. "Letztendlich ist uns das Leben der Menschen wichtiger."

    Sanktionen erschweren Wartung und Instandsetzung

    Iranische Fluggesellschaften haben seit Jahren einen schlechten Ruf. Grund dafür sind die harten internationalen Sanktionen, die die Wartung von Flugzeugen und die Beschaffung von Ersatzteilen erschweren.

    Die US-Regierung hatte jüngst neue und umfassendere Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor verhängt. Sie sind Teil des Wirtschaftskriegs, den Washington gegen Teheran führt. US-Finanzminister Scott Bessent drohte im September Ländern mit dem Ausschluss aus dem US-Dollarsystem, sollten sie iranische Airlines mit Treibstoff versorgen, Landedienste bereitstellen oder Tickets für sie verkaufen. Viele internationale Verbindungen wurden eingestellt./arb/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Iran nimmt mehr als 40 Passagierflugzeuge aus dem Betrieb Der Iran hat wegen Sicherheitsbedenken 41 Passagierflugzeuge aus dem Verkehr gezogen. "Nach den Informationen, die uns vorliegen, haben auch die Sicherheitsbehörden die iranische zivile Luftfahrtbehörde vor dem hohen Risiko beim Betrieb dieser …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     