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    Israel droht Hamas-Anführer al-Haja mit dem Tod

    Für Sie zusammengefasst
    • Katz droht Hamas-Chef al-Haja mit dem Tod
    • Israel schaltete Hamas-Führer im Gazastreifen aus
    • Al-Haja lebt meist in Katar und war Angriffsziel
    Israel droht Hamas-Anführer al-Haja mit dem Tod
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Verteidigungsminister Israel Katz droht dem Chef der islamistischen Hamas, Chalil al-Haja, mit dem Tod. Katz erklärte auf der Plattform X, Israel habe die Hamas-Führer im Gazastreifen ausgeschaltet und al-Hajas Stunde werde kommen. Er werde zu "seinen Kameraden in die Tiefen der Hölle geschickt".

    In demselben Beitrag postete Katz ein Foto, das den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit al-Haja zeigt. Katz warf Erdogan vor, er rolle weiter den roten Teppich für die Mörder der Hamas aus und unterstütze deren terroristische Aktivitäten.

    Der 65 Jahre alte al-Haja führt die Hamas seit dem 20. Juli und hält sich überwiegend im Golfstaat Katar auf. Al-Hajas Vorgänger, Jihia al-Sinwar, wurde bei einer Militäroperation im Oktober 2024 im Gazastreifen getötet. Der Vorgänger von al-Sinwar, Ismail Hanija, wurde Opfer eines gezielten Anschlags Ende 2024 in Teheran.

    Im vergangenen Jahr hatte Israels Luftwaffe versucht, die Führungsspitze der Hamas in der Hauptstadt Doha anzugreifen - al-Haja war dabei Berichten zufolge ein Ziel. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Vier seiner Söhne wurden bislang bei israelischen Angriffen getötet, darunter einer bei dem Angriff in Doha./da/DP/he





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