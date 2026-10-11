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    Polen

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    Festnahme nach geplantem Anschlag auf Tusk

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdächtiger nach Anschlagsplan auf Tusk festgenommen
    • Auch Polens Verteidigungsminister galt als mögliches Ziel
    • Tusk wurde früh informiert und arbeitete normal weiter
    Polen - Festnahme nach geplantem Anschlag auf Tusk
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach einem geplanten Anschlag auf den polnischen Regierungschef Donald Tusk hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dies gab Innenminister Marcin Kierwinski am Nachmittag auf X bekannt.

    Der Mann sei in Niederschlesien festgenommen worden, sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzynski. Tusk selbst dankte in einem X-Post den Polizisten für ihr schnelles und entschlossenes Handeln.

    Zuvor hatten die Sicherheitsbehörden zudem Hinweise, dass auch Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ein Ziel sein könnte. Man habe die Wahrscheinlichkeit, dass die Anschlagsdrohungen wahr gemacht würden, als sehr hoch eingeschätzt, sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzynski, laut der Nachrichtenagentur PAP. "Wir nehmen das todernst." Daher habe man umgehend ein Krisentreffen anberaumt.

    Tusk erfuhr am Sonntagmorgen von der Gefahr

    Regierungssprecher Adam Szlapka sagte dem Sender TVN24, Tusk sei am frühen Sonntagmorgen informiert worden. "Dieses Signal war wesentlich beunruhigender als ähnliche Signale in der Vergangenheit." Der Regierungschef habe aber normal weitergearbeitet.

    Das EU- und Nato-Land Polen ist ein wichtiger westlicher Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Es fühlt sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet deshalb deutlich auf./dhe/DP/he







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