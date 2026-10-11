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    VW-Chef fordert bessere Bedingungen für Europas Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Blume fordert bessere politische Rahmenbedingungen
    • VW treibt den nötigen Strukturwandel voran
    • Konzern will weltweit 50.000 Stellen abbauen
    VW-Chef fordert bessere Bedingungen für Europas Wirtschaft
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    PARIS/WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW -Chef Oliver Blume pocht auf bessere politische Rahmenbedingungen in Europa für Unternehmen. "Die Wirtschaft muss wettbewerbsfähiger werden und attraktive Angebote schaffen, die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen", sagte Blume bei einer Veranstaltung des Autobauers in Paris. Dies sei eine gemeinsame Aufgabe. VW treibe mit dem größten Transformationsprogramm seiner Geschichte den notwendigen strukturellen Wandel bereits voran. "Europas Zukunft liegt in unserer gemeinsamen Hand", betonte Blume.

    Die Krise der Branche trifft Europas größten Autobauer aktuell mit Wucht: Um robuster und wettbewerbsfähiger zu werden, will der Konzernvorstand in den kommenden Jahren Milliarden sparen und weitere 50.000 Jobs weltweit streichen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Wie viele davon bei Volkswagen direkt - und nicht bei anderen Konzernmarken - wegfallen sollen, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Außerdem ist die Zukunft der VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie des Audi-Standorts Neckarsulm offen./rew/DP/he

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,08 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +2,49 %/+75,70 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen VW-Vorzugsaktienkurs und mögliche Erholungen bis 90 Euro. Dem stehen Befürchtungen eines Rückgangs auf 60 oder 50 Euro und eines Dividendenausfalls gegenüber. Das Analystenziel von durchschnittlich 112,70 Euro wird bezweifelt. Themen sind hohe Restrukturierungskosten, geringe Margen, Konkurrenz aus China und der Wandel zur Elektromobilität. Mögliche Lockerungen beim Verbrenner-Aus werden als kurzlebiger Kursimpuls gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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