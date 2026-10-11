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    Selenskyj

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    Neuer russischer Angriff auf Energieanlage

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland beschädigt Heizkraftwerk in Charkiw
    • Bei Drohnen- und Gleitbombenangriff sechs Verletzte
    • Kiew erwartet Russlands Zustimmung zur Energiepause
    Selenskyj - Neuer russischer Angriff auf Energieanlage
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Das russische Militär hat nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein Heizkraftwerk in der Großstadt Charkiw im Osten des Landes angegriffen und beschädigt. In seiner abendlichen Videoansprache ließ Selenskyj jedoch offen, ob die Attacke vor oder nach der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Waffenruhe für Attacken auf Energieanlagen erfolgte. Bei dem Angriff mit Drohnen und Gleitbomben wurden nach Angaben der örtlichen Behörden sechs Menschen verletzt, unter ihnen ein Kind.

    Selenskyj äußerte sich positiv zu der von Trump verkündeten Waffenruhe im Energiebereich. "Die Ukraine ist bereit, keine Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur durchzuführen, und wir erwarten eine entsprechende Bereitschaft Russlands sowie eine diesbezügliche Vereinbarung mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika", sagte er.

    Die Ukraine habe bereits zahlreiche Schritte zur Deeskalation vorgeschlagen. "Putin hat auf all diese Vorschläge immer nur mit einem Wort geantwortet: Nein." Nun hoffe er, dass Putin anders antworten werde, sagte Selenskyj weiter. "Die Ukraine will Frieden - die Frage ist, ob Russland ihn will."

    Nunmehr warte die Ukraine auf klare Einzelheiten zum Dialog zwischen den USA und Russland "und darauf, dass Putin das umsetzt, was Präsident Trump angekündigt hat"./cha/DP/he






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