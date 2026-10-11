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    Zoomlion baut Geschäft mit Bergbaumaschinen aus - internationale Umsätze steigen

    CHANGSHA, China, 11. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") baut sein Geschäft mit Bergbaumaschinen aus und stärkt seine internationalen Aktivitäten. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs das Geschäft mit Bergbaumaschinen im Jahresvergleich um mehr als 57,20 %, während der internationale Umsatz des Gesamtunternehmens um 12,45 % auf 15,535 Mrd. RMB stieg und damit 57,25 % des Gesamtumsatzes ausmachte.

    Zoomlion mining excavators and mining dump trucks operate at an open-pit mine in Inner Mongolia, China

    Zoomlion baut seine Geschäftsbereiche für Bau-, Landwirtschafts- und Bergbaumaschinen in drei wichtigen globalen Maschinenmärkten aus. Das Bergbauportfolio umfasst Aushub, Verladung, Transport, Zerkleinerung und Siebung.

    Zu den Flaggschiffmodellen zählen der ZE4000G, ein 400-Tonnen-Bergbaubagger, und der hybridelektrisch angetriebene Bergbaulaster ZTE520 mit einer Nennnutzlast von 300 Tonnen.

    Die Wurzeln von Zoomlion im Bergbau reichen Jahrzehnte zurück. 1987 erhielt der Vorgänger des Unternehmens, das Changsha Construction Machinery Research Institute, eine Auszeichnung des Staatsrats für die Entwicklung eines kompletten Tagebausystems mit einer Kapazität von 10 Millionen Tonnen pro Jahr.

    Zoomlion führt das jüngste Wachstum seines Bergbaugeschäfts auf seinen Fokus zurück, die Betriebskosten der Maschinen durch kontinuierliche Produktentwicklung, Praxistests und neue Technologien zu senken.

    Das Unternehmen entwickelt seine Maschinen auf der Grundlage der Bedingungen in aktiven Bergwerken. In einem zuvor berichteten Halbjahreszeitraum besuchten die Forschungsteams von Zoomlion rund 150 Bergwerke weltweit, identifizierten und lösten mehr als 50 technische Herausforderungen und ließen die Erkenntnisse aus der Praxis in die Produktentwicklung einfließen.

    „Wir berechnen die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen, damit Kunden den wirtschaftlichen Nutzen erkennen können", sagte Wu Yuanfeng, stellvertretender Geschäftsführer von Zoomlion Mining Machinery. „Unsere rein elektrischen Produkte können die Kosten um mehr als 50 % senken, und Hybridmodelle können die Rentabilität um 15 % oder mehr steigern, was Bergwerken dabei hilft, effizienter und qualitativ hochwertiger zu arbeiten."

    Elektrifizierte Bergbaumaschinen stehen ebenfalls zunehmend im Fokus von Zoomlion. Die Hybrid-Muldenkipper des Unternehmens können den Kraftstoffverbrauch um bis zu 40 % senken, während die batterieelektrischen Muldenkipper der 100-Tonnen-Klasse bereits mehr als 8.000 Stunden stabilen Betrieb verzeichnet haben. Der Hybrid-Muldenkipper ZT160HEV kann bis zu 18 Stunden lang autonom im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

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