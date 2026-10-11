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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla benennt sein Assistenzsystem in Europa um
    • Füllkrug erzielt in der Nachspielzeit den Ausgleich
    • Nadella fordert eine menschliche Notbremse für KI
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um

    AUSTIN - Tesla hat nach jahrelanger Kritik den umstrittenen Namen seines Fahrassistenzsystems in Europa geändert. Auf Websites des Elektroauto-Herstellers in Deutschland und anderen europäischen Ländern heißt es nun "Tesla Assisted Driving" - was gleich deutlich macht, dass es sich lediglich um ein Assistenzsystem handelt.

    Ausgleich in Nachspielzeit: Füllkrug schockt Dortmund

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    DORTMUND - In eine dicke Trainingsjacke eingehüllt grinste Niclas Füllkrug und feierte mit den Werder-Fans ausgelassen den Last-Minute-Punkt. Der Ex-Dortmunder sorgte bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte mit dem späten Ausgleichstreffer (90.+2 Minute) zum 2:2 (0:0) für großen Jubel unter den Bremern - und Frust beim BVB .

    Darum kämpft Ritter Sport gegen diesen Quadrat-Haferriegel

    STUTTGART - Der Rechtsstreit zwischen dem Schokoladenhersteller Ritter Sport und der Firma Wacker aus Mannheim geht in die nächste Runde: Die Klage von Ritter Sport gegen den quadratischen Haferriegel "Monnemer Quadrat Bio" wird ab Donnerstag (10.30 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt. Ritter Sport hatte im Januar vor dem Landgericht Stuttgart verloren und gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Worum es in dem Streit vor Gericht geht:

    Microsoft-Chef will 'Notbremse' in Künstlicher Intelligenz

    REDMOND - Microsoft -Chef Satya Nadella hat aus Sorge vor einem Kontrollverlust eine Art "Notbremse" in Künstlicher Intelligenz gefordert. Ein Mensch müsse immer in der Lage sein, ein KI-Modell mitten in einer Aufgabe zu stoppen oder abzuschalten, schrieb Nadella in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. Hochentwickelte Modelle würden dafür auch fortgeschrittene Mechanismen zur Eindämmung erfordern, betonte der Chef des Software-Konzerns, der selbst in großem Stil auf KI setzt.

    US-Regierung prüft Kartellrechts-Verstoß bei Sendern

    WASHINGTON - Nach dem zeitweisen Aussetzen der Berichterstattung mehrerer Sender über US-Präsident Donald Trump prüft das Justizministerium einen möglichen Verstoß gegen das Kartellrecht. Das berichten die "New York Times" und andere Medien unter Berufung auf eine Ministeriumssprecherin und eigene Quellen. Danach handele es sich um eine Untersuchung gegen die Sender des TV-Pools des Weißen Hauses - ABC, CBS, CNN, NBC und Fox News. Unter Berufung auf sechs mit den Maßnahmen des Ministeriums vertraute Menschen hieß es, das Ministerium habe die Medien am Freitag kontaktiert und Unterlagen angefordert, die mit dem Pool in Zusammenhang stehen.

    Iran nimmt mehr als 40 Passagierflugzeuge aus dem Betrieb

    TEHERAN - Der Iran hat wegen Sicherheitsbedenken 41 Passagierflugzeuge aus dem Verkehr gezogen. "Nach den Informationen, die uns vorliegen, haben auch die Sicherheitsbehörden die iranische zivile Luftfahrtbehörde vor dem hohen Risiko beim Betrieb dieser Flugzeuge gewarnt", zitierte die Nachrichtenagentur Khaneh Mellat die Abgeordnete Sara Fallah. Demnach geht es um mögliche Mängel an den Triebwerken der Maschinen des Herstellers McDonnell Douglas.

    Hitze und Dürre: Wird der kostbare weiße Trüffel knapp?

    ALBA/ROM - Trockenheit und Hitze setzen auch dem kostbaren weißen Trüffel in Italien zu. In der Region um die norditalienische Stadt Alba im Piemont wie auch in Mittelitalien ist die bisherige Ausbeute zum Saisonstart enttäuschend: Nach einem heißen Sommer und einer langen Dürre gibt es wenig von dem begehrten "Tuber magnatum Pico", die Preise könnten steigen, wie Medien berichten.

    KI von Anthropic reichte Fake-Hinweis auf Polizei-Seite ein

    SAN FRANCISCO - Künstliche Intelligenz der Entwicklerfirma Anthropic hat in einem Testlauf einen falschen Hinweis auf einer Polizei-Website zur Aufklärung ungelöster Mordfälle eingereicht. In einem weiteren Zwischenfall füllte die KI-Software Formulare auf einer US-Regierungsseite aus, wie Anthropic in einem Blogeintrag bekanntgab. Medienberichten zufolge waren es 20 Visa-Anträge beim amerikanischen Außenministerium. In den vergangenen Wochen wurden bereits verschiedene ungeplante Aktivitäten vor allem von KI des ChatGPT-Entwicklers und Anthropic-Rivalen OpenAI bekannt.

    Bundesverband warnt vor Kontroll-Lücken bei Restaurants

    POTSDAM - Beschäftigte aus der Lebensmittelüberwachung verteidigen eine deutschlandweit einheitliche Risikobewertung bei Kontrollen. Es habe sich aus ihrer Sicht bewährt, wenn in allen Bundesländern nach den gleichen Kriterien gearbeitet werde, sagte die Präsidentin des Bundesverbands der Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst, Birgit Bienzle. Es sei wichtig, dass beispielsweise "nicht ein Imbissbetrieb in Brandenburg eine ganz andere Kontrollfrequenz hat als ein Imbissbetrieb in Baden-Württemberg".

    L'Osteria-Mitgründer Rader auf Mallorca tödlich verunglückt

    PALMA - Der Mitgründer der bekannten deutschen Restaurantkette L'Osteria, Klaus Rader, ist bei einem Autorennen auf Mallorca ums Leben gekommen. Das Unternehmen bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage den "plötzlichen Unfalltod".

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    Weitere Meldungen

    -ROUNDUP 4: Bisher schwerster Angriff auf Flughafen Riad - zwölf Tote -ROUNDUP 2/Trump: Moskau und Kiew stoppen Angriffe auf Energieanlagen -ROUNDUP: Ukraine trifft erneut russischen Internetkonzern Yandex°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 3,11 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 618,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +20,36 %/+33,96 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Bewertung im Verhältnis zu den diskutierten schwachen Automargen und dem Bedarf an neuen Erlösquellen. Im Fokus stehen zudem Leistung und Grenzen von FSD, eine mögliche EU-Zulassung, die Umbenennung in Assisted Driving sowie die Zahlungsbereitschaft für das System. Bei Robotaxis werden Sicherheitsprobleme, eingeschränkter Nachtbetrieb und ein möglicher Lidar-Einsatz diskutiert. Ein Nutzer erwägt langlaufende Puts.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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