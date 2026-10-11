New Hope: Hohe Dividende und 46 % Kursplus aus Australien

New Hope ist ein australischer Kohleproduzent. Das Unternehmen betreibt vor allem die Bengalla Mine in New South Wales und die New Acland Mine in Queensland. Dazu kommt eine Beteiligung von inzwischen 25,97 Prozent an Malabar Resources, deren Maxwell-Mine vor allem auf metallurgische Kohle ausgerichtet ist. Bengalla ist dabei der größere der beiden eigenen Förderbetriebe. New Acland befindet sich noch im Hochlauf der dritten Ausbaustufe und soll perspektivisch eine Produktion von rund 5 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen. Der Zugang zum Manning-Vale-West-Gebiet soll Ende 2026 erfolgen.

Nach der kanadischen Bank of Montreal, Old Republic und dem Dividendenkönig Hormel Foods geht der Dividenden-Radar diesmal nach Australien. New Hope Corporation ist zwar kein klassischer Dividendenaristokrat, dafür bietet der Kohleproduzent aber eine interessante Mischung aus stattlicher Rendite und Traumperformance. Ein genauerer Blick lohnt sich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Geschichte von New Hope reicht weit zurück. Das Unternehmen wurde bereits 1952 gegründet und konzentriert sich inzwischen auf australische Rohstoffaktivitäten. Seit 2003 ist New Hope an der australischen Börse ASX gelistet. Im Geschäftsjahr bis Ende Juli setzte der Konzern 1,8 Milliarden australische Dollar (AUD) um, bei einem bereinigten EBITDA von 514 Millionen AUD.

New Hope zahlt zweimal jährlich Dividenden und hat zuletzt erneut eine vollständig frankierte Ausschüttung beschlossen. Das bedeutet, dass die Dividenden in Australien nicht versteuert werden (in Deutschland dann aber schon). Für das Geschäftsjahr 2026 gab es zunächst 0,10 AUD je Aktie, im September folgten weitere 0,30 AUD. Die Schlussdividende wird am 15. Oktober 2026 ausgezahlt, der ex-Tag war aber bereits am 21. September. Damit summieren sich die Ausschüttungen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf 0,40 AUD, was gemessen am Schlusskurs am 31. Juli einer Rendite von 7,7 Prozent entspricht und gemessen am aktuellen Kurs immer noch von 6,75 Prozent.

Die Ausschüttungen von New Hope schwanken allerdings mit dem Kohlegeschäft erheblich. 2023 beispielsweise wurden neben der regulären Dividende auch Sonderzahlungen ausgeschüttet. Insgesamt kamen damals 70 Cent je Aktie zusammen und die Rendite betrug über 13 Prozent. 2024 folgten 39 Cent und 2025 lediglich 34 Cent, wobei auch hier die Rendite oberhalb von 8 Prozent und damit auf einem sehr hohen Niveau blieb. New Hope bietet zwar nicht die Sicherheit einer über Jahrzehnte stetig steigenden Dividende, aber die Renditen sind auch über längere Zeiträume hinweg außergewöhnlich hoch.

New Hope steigerte 2026 die verkaufsfähige Kohleproduktion um 7,6 Prozent auf 11,5 Millionen Tonnen, die Verkäufe erhöhten sich sogar um 11,8 Prozent auf 11,8 Millionen Tonnen. Beide Werte lagen am oberen Ende oder sogar über den Prognosen. Das bereinigte EBITDA sank jedoch von 765,8 auf 514,3 Millionen AUD und der Nettogewinn von 439,4 auf 161,0 Millionen AUD. Ein großer Teil des Gewinnrückgangs ist auf niedrigere Preise und steigende Kosten zurückzuführen. Hinzu kamen dann noch höhere Abschreibungen auf Anlagen, die für das Bengalla-Wachstumsprojekt und den Hochlauf von New Acland angeschafft wurden.

Dass die Aktie seit Jahresbeginn dennoch mehr als 46 Prozent zugelegt hat, liegt vor allem daran, dass der Markt offenbar weniger auf den Gewinneinbruch des gerade abgeschlossenen Geschäftsjahres blickt und mehr auf die erwartete Erholung. Nach den aktuellen Analystenschätzungen von MarketScreener soll das EBITDA 2027 wieder auf rund 814,5 Millionen AUD steigen. Beim Nettogewinn wird sogar mehr als eine Verdopplung von 161 auf rund 381 Millionen AUD erwartet.

Dafür gibt es operative Gründe: Bengalla ist nach den wetterbedingten Problemen wieder auf die angestrebte Produktionsrate von 13,4 Millionen Tonnen auf 100-Prozent-Basis zurückgekehrt. Gleichzeitig wird die Produktion in New Acland weiter hochgefahren. Auch die Bilanz bietet einen gewissen Puffer. Ende Juli verfügte New Hope über 778,5 Millionen AUD an liquiden Mitteln und kurzfristigen festverzinslichen Anlagen. Zudem wurde die Beteiligung an Malabar auf 25,97 Prozent erhöht. Trotz der erwarteten Gewinnsteigerung sind die Analysten keineswegs euphorisch. Der aktuelle Konsens von sieben Analysten lautet "Underperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 5,74 AUD und damit unter dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 4,60 bis 7,40 AUD.

Die Dividende bleibt eine Wette auf den Kohlepreis

New Hope ist kein klassischer Sicherheitsanker für Dividendenjäger. Die hohe Rendite ist attraktiv, aber die Ausschüttung schwankt mit dem Kohlezyklus. Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Kohleproduktion weiter steigen und der Gewinn 2027 wieder deutlich zulegen. Wobei ein Großteil dieser Erwartungen unter Umständen schon im aktuellen Kurs eingepreist ist.

Damit bleibt New Hope für Dividendenjäger eine renditestarke, aber klar zyklische Wette. Die aktuelle Ausschüttung von 6,7 Prozent ist attraktiv, ihre Nachhaltigkeit hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie sich Kohlepreise, Produktion und Cashflow entwickeln. Eine gute Nachricht ist aber, dass das Unternehmen über einen erheblichen Bestand an australischen Franking Credits verfügt. New Hope kann deshalb seine Dividenden weiterhin ohne australische Quellensteuer anbieten.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Brutto-Dividende

Bei einer vorwärts gerichteten Rendite von 6,75 Prozent wären rund 177.000 Euro Investment erforderlich, um rechnerisch 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr zu erhalten. Grundlage sind die 0,40 AUD Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 und ein Aktienkurs von 5,93 AUD am Freitag. Die Rechnung berücksichtigt keine Wechselkursveränderungen und unterstellt, dass die Dividende auf diesem Niveau bestehen bleibt.

Zum Vergleich: Beim Dividendenkönig Hormel Foods waren es im Radar der vergangenen Woche etwa 207.000 Euro, beim Spezial-Versicherer Old Republic waren dafür in der Woche davor mit der regulären Dividende 355.000 Euro, und bei der kanadischen Bank of Montreal (BMO) im Radar der Woche davor betrug der Kapitaleinsatz noch 425.000 Euro.

Steuerliche Behandlung

Die vollständig frankierten Dividenden von New Hope unterliegen für einen deutschen Privatanleger grundsätzlich keiner australischen Quellensteuer. In Deutschland unterliegt die Dividende dann aber der Kapitalertragsteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer.

Übersicht zur Dividende von Hormel Foods

Marktkapitalisierung: 5,00 Milliarden AUD (3,11 Milliarden Euro)

Dividendenrendite für GJ 2026: 7,7 %, fwd-Rendite: 6,75 %

Dividende erhöht: 1 Jahr in Folge

Dividende nicht gesenkt: seit 2025

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: seit dem Börsengang 2003

Frequenz: zweimal jährlich, gewöhnlich April/Mai und Oktober

Zeitplan

15.09.2026: Dividendenankündigung

21.09.2026: Ex-Tag

22.09.2026: Record Date

15.10.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in AUD 2030e 4,89e 0,29e 2029e 5,90e 0,35e 2028e 5,90e 0,35e 2027e 7,08e 0,42e 2026 7,70 0,40 2025 8,13 0,34 2024 8,01 0,39 2023 13,18 0,70

* Quellen: New Hope, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde gewöhnlich der Schlusskurs am 31. Juli genommen, an dem das Geschäftsjahr bei New Hope endet, beziehungsweise ab 2026 der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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