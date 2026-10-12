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    Tief bohren, dicht machen, absichern: Wie Daldrup, Zefiro und Münchener Rück mit Klimaschutz Geld verdienen

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Was lange als stilles Umweltproblem galt, wächst zu einem Markt, dessen Volumen allein in den Vereinigten Staaten auf bis zu 280 Mrd. USD geschätzt wird: In Deutschland liegen Tausende alter …

    Tief bohren, dicht machen, absichern: Wie Daldrup, Zefiro und Münchener Rück mit Klimaschutz Geld verdienen
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Was lange als stilles Umweltproblem galt, wächst zu einem Markt, dessen Volumen allein in den Vereinigten Staaten auf bis zu 280 Mrd. USD geschätzt wird: In Deutschland liegen Tausende alter Öl- und Gasbohrlöcher im Boden, in den USA sind es Millionen. Viele davon belasten die Atmosphäre mit dem Klimakillergas Methan. Für den Bohrdienstleister Daldrup & Söhne ist das Verschließen alter Bohrungen ein neues Standbein, das Wachstum kommt aber vor allem aus dem Geothermie-Boom. Der kanadische Spezialist Zefiro Methane setzt dagegen ganz auf die Sanierung verwaister Quellen in den USA und verdient zusätzlich mit CO₂-Gutschriften. Die Münchener Rückversicherung (Munich Re) mischt in beiden Märkten mit.

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    Tief bohren, dicht machen, absichern: Wie Daldrup, Zefiro und Münchener Rück mit Klimaschutz Geld verdienen Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Was lange als stilles Umweltproblem galt, wächst zu einem Markt, dessen Volumen allein in den Vereinigten Staaten auf bis zu 280 Mrd. USD geschätzt wird: In Deutschland liegen Tausende alter …
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