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    Nach 600 % mit Moderna! Cardiol Therapeutics vor Neubewertung! Analysten sehen massives Kurspotenzial!

    Mit über 600 % Kursgewinn ist die Aktie von Moderna der Performance-Spitzenreiter im Nasdaq im laufenden Jahr. Damit dürfte viel Zukunftspotenzial eingepreist sein. Dies sieht auch die Citigroup so und hat die Aktie des mRNA-Spezialisten zum Verkauf …

    Nach 600 % mit Moderna! Cardiol Therapeutics vor Neubewertung! Analysten sehen massives Kurspotenzial!
    Foto: esg-aktien.de
    Mit über 600 % Kursgewinn ist die Aktie von Moderna der Performance-Spitzenreiter im Nasdaq im laufenden Jahr. Damit dürfte viel Zukunftspotenzial eingepreist sein. Dies sieht auch die Citigroup so und hat die Aktie des mRNA-Spezialisten zum Verkauf empfohlen. Bei einer anderen Biotechaktie sehen Analysten massives Kurspotenzial. Dabei handelt es sich um Cardiol Therapeutics. Das kanadische Biotechnologieunternehmen ist auf entzündliche Herzerkrankungen spezialisiert. Der Wirkstoff CardiolRx befindet sich bereits in der Phase 3. Nach starken Phase-2-Daten hatte sich die Aktie zwischen Juli und September mehr als verdoppelt. Nach einem Rücksetzer bietet sich derzeit eine interessante Einstiegschance. In einem aktuellen Interview erläutert der CEO warum er optimistisch ist. Zwei Researchhäuser raten zum Kauf und halten eine Vervielfachung für möglich.

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