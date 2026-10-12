Almonty, 2G Energy und Redcare Pharmacy: Drei spannende Titel mit frischem Rückenwind
Neue Aufträge, höhere Prognosen und der Sprung vom Projektentwickler zum Produzenten: Bei Almonty Industries, 2G Energy und Redcare Pharmacy hat sich die Nachrichtenlage zuletzt deutlich verbessert. Die drei Unternehmen bedienen völlig …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Neue Aufträge, höhere Prognosen und der Sprung vom Projektentwickler zum Produzenten: Bei Almonty Industries, 2G Energy und Redcare Pharmacy hat sich die Nachrichtenlage zuletzt deutlich verbessert. Die drei Unternehmen bedienen völlig unterschiedliche Märkte. Gemeinsam ist ihnen, dass hohe Erwartungen nun in messbares Wachstum übersetzt werden müssen. Drei Aktien im Check.
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