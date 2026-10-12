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    Experten diskutieren bei Verfassungsschutz-Konferenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Experten beraten in Berlin über innere Sicherheit
    • Thema sind Einflussnahme, Terror und Extremismus
    • Selen und Dobrindt werden als Redner erwartet
    Experten diskutieren bei Verfassungsschutz-Konferenz
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei einer Konferenz des Bundesamts für Verfassungsschutz treffen sich an diesem Montag (10.00 Uhr) Experten aus Sicherheitsbehörden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Berlin. Die Veranstaltung steht unter dem Titel "Sicherheit in der Gleichzeitigkeit: Bedrohungen zwischen fremden Mächten, Terrorismus und Extremismus".

    Es soll um Einflussnahme anderer Staaten auf die europäische Sicherheit gehen, um Terrorismus im Internet und Radikalisierung im digitalen Zeitalter. Als Redner werden unter anderem Verfassungsschutz-Chef Sinan Selen und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erwartet./hrz/DP/he






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