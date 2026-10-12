Krypto-Gewinner
Kryptowährungen Top-Performer im Krypto-Markt KW 42/26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top20 Kryptowährungen mit ihrer Performance vor. Erhalten Sie spannende Einblicke in die Kursentwicklung und Trends der wichtigsten digitalen Währungen.
Jeden Montag um 06:00 stellen wir Ihnen die spannendsten Kryptowährungen vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, wöchentlichen, Kryptowährungen-Performance Darstellung!
ROSE / USD
Wochenperformance: +9,04 %
Wochenperformance: +9,04 %
Platz 1
FXS / USD
Wochenperformance: nan %
Wochenperformance: nan %
Platz 2
BAT / USD
Wochenperformance: +52,29 %
Wochenperformance: +52,29 %
Platz 3
NEAR / USD
Wochenperformance: +20,39 %
Wochenperformance: +20,39 %
Platz 4
FIL / USD
Wochenperformance: +18,15 %
Wochenperformance: +18,15 %
Platz 5
APT / USD
Wochenperformance: +13,85 %
Wochenperformance: +13,85 %
Platz 6
FLOW / USD
Wochenperformance: +13,43 %
Wochenperformance: +13,43 %
Platz 7
ATOM / USD
Wochenperformance: +9,25 %
Wochenperformance: +9,25 %
Platz 8
OP / USD
Wochenperformance: +7,94 %
Wochenperformance: +7,94 %
Platz 9
ICP / USD
Wochenperformance: +7,14 %
Wochenperformance: +7,14 %
Platz 10
XDC / USD
Wochenperformance: +6,91 %
Wochenperformance: +6,91 %
Platz 11
IMX / USD
Wochenperformance: +6,39 %
Wochenperformance: +6,39 %
Platz 12
ELF / USD
Wochenperformance: +5,23 %
Wochenperformance: +5,23 %
Platz 13
GLM / USD
Wochenperformance: +4,29 %
Wochenperformance: +4,29 %
Platz 14
KCS / USD
Wochenperformance: +3,37 %
Wochenperformance: +3,37 %
Platz 15
INJ / USD
Wochenperformance: +3,34 %
Wochenperformance: +3,34 %
Platz 16
NEO / USD
Wochenperformance: +2,69 %
Wochenperformance: +2,69 %
Platz 17
DOT / USD
Wochenperformance: +2,55 %
Wochenperformance: +2,55 %
Platz 18
XCH / USD
Wochenperformance: +1,96 %
Wochenperformance: +1,96 %
Platz 19
XAUT / USD
Wochenperformance: +1,48 %
Wochenperformance: +1,48 %
Platz 20
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