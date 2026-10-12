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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 12. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex meldet Q3-Auftragseingang um 07:00 Uhr
    • Volkswagen veröffentlicht Q3-Absatz um 11:00 Uhr
    • LVMH legt um 17:45 Uhr den Q3-Umsatz vor
    TAGESVORSCHAU - Termine am 12. Oktober 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Nordex, Q3-Auftragseingang
    11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q3/26
    17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
    FRA: L'Oreal, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Handelsbilanz 8/26
    07:00 SPA: Handelsbilanz 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: OLG Hamm verkündet Urteil zu Musterfeststellungsklage zu Preiserhöhungen bei Fernwärme durch Eon

    10:30 DEU: KfW stellt Studie vor zum Förderbedarf zur Erreichung der Klimaneutralität

    11:45 SWE: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel

    14:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt Bayern-Klage gegen Erbschaftsteuer

    15:00 DEU: Pk mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) im Anschluss an die Sitzung des Stabilitätsrates

    DEU/TRK: 4. Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz in Ankara (bis 13.10.26)

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    USA: Anleihenmarkt wegen Feiertag geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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