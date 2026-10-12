🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brasiliens Linke mobilisiert für Lulas Wiederwahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Lula wirbt in São Paulo für seine Wiederwahl
    • Lula tritt am 25. Oktober gegen Bolsonaro an
    • Bolsonaros Parteifreund gewinnt Gouverneurswahl
    Brasiliens Linke mobilisiert für Lulas Wiederwahl
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SAO PAULO (dpa-AFX) - In Brasilien hat der linksgerichtete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei einer Großkundgebung in Sao Paulo für seine Wiederwahl geworben. "Dieses Land darf die Demokratie nicht verlieren", sagte der 80-jährige Amtsinhaber zwei Wochen vor der Stichwahl um die Präsidentschaft am 25. Oktober, bei der er sich Flávio Bolsonaro stellen muss.

    Lulas rechtsgerichteter Herausforderer hatte im ersten Wahlgang rund 47 Prozent geholt. Der Amtsinhaber erreichte nur etwa 45 Prozent - und damit über zwei Millionen Stimmen weniger als Bolsonaro.

    An der als "Marsch für die Demokratie" bezeichneten Veranstaltung auf der Avenida Paulista nahm laut Lulas Arbeiterpartei PT rund eine Million Menschen teil. Unabhängige Schätzung zur Teilnehmerzahl lagen nicht vor. Die Initiative entstand in den sozialen Netzwerken. Verschiedene Gruppierungen und Parteien beteiligten sich daran.

    Lulas Kampagne richtet sich vor allem an die 30 Millionen Wähler, die im ersten Wahlgang nicht zur Wahl gegangen waren. Er steht für die Fortsetzung seiner Politik mit Sozialprogrammen, öffentlichen Investitionen und einer stärkeren Rolle des Staates.

    Erfolg für Bolsonaro

    Der für die Stichwahl leicht favorisierte Bolsonaro konnte derweil einen Erfolg verbuchen. So wurde sein Parteifreund Douglas Ruas in dem bevölkerungsreichen Bundesstaat Rio de Janeiro zum Sieger der Gouverneurswahlen erklärt./mch/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Brasiliens Linke mobilisiert für Lulas Wiederwahl In Brasilien hat der linksgerichtete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei einer Großkundgebung in Sao Paulo für seine Wiederwahl geworben. "Dieses Land darf die Demokratie nicht verlieren", sagte der 80-jährige Amtsinhaber zwei Wochen vor der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     