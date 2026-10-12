Pantisano
Keine Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit
- Linke will Räumungen in die Obdachlosigkeit verbieten
- Räumungen nur mit bezahlbarer Ersatzwohnung zulässig
- Maricamens Fall symbolisierte den Kampf um Wohnraum
BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke fordert ein Verbot von Zwangsräumungen, sofern diese in die Obdachlosigkeit führen sollten. "Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit müssen verboten werden. Niemand darf auf die Straße gesetzt werden, ohne dass eine bezahlbare Ersatzwohnung bereitsteht", fordert Parteichef Luigi Pantisano in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".
Hintergrund seiner Forderung ist der Fall der 87-jährigen Maricarmen in Spanien. Sie war unter Polizeieinsatz aus der Wohnung geholt worden, in der sie seit gut 70 Jahren gelebt hatte. Kurz danach starb sie. "Der Fall Maricarmen" war in Spanien zum Auslöser und zum Symbol des Kampfes für bezahlbaren Wohnraum geworden. Die Zwangsräumung der Rentnerin hatte riesige Empörung und eine landesweite Protestbewegung ausgelöst. Seitdem gibt es immer wieder Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern.
"Wohnen ist ein Menschenrecht, und das muss als solches auch anerkannt werden", sagt der Linken-Politiker. "Wohnungen sind zum Wohnen da und nicht dazu, Menschen mit immer höheren Mieten auszupressen."/rew/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 44,79 auf Lang & Schwarz (11. Oktober 2026, 18:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 13,69 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,04 %/+107,48 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu LEG Immobilien - LEG111 - DE000LEG1110
Das denkt die wallstreetONLINE Community über LEG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Interessant - da hat Pale Fire Capital mit dem Invest von knapp über 3% einiges von den Shorties abgefedert. Erklärt zumindest auch die hohen Umsätze auf Verkäuferseite. Bin gespannt wie die Kursentwicklung von LEG hin zu den Q3-Ergebnissen Anfang November ist und wie dann das Management die Situation einschätzt. Langfristig ist und bleibt es eine Zins-Wette wegen Refinanzierungskosten / NAV-Bewertung - in beide Richtungen.
Dem kann man nur mit mehreren 100 Mio gegenhalten.Das haben wir alle nicht also müssen wir logisch denken, mutig sein und was riskieren.
Nun wissen wir wer gekauft hat - Pale Fire Capital SICAV a.s. hat am 2. Oktober 3,04% an Aktien gemeldet. Ist anscheinend ein Aktienfonds der tschechischen Investorengruppe Pale Fire Capital (PFC) um Jan Barta und Dušan Šenkypl (bekannt vor allem als Großaktionär von Groupon).