Keine Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit

"Wohnen ist ein Menschenrecht, und das muss als solches auch anerkannt werden", sagt der Linken-Politiker. "Wohnungen sind zum Wohnen da und nicht dazu, Menschen mit immer höheren Mieten auszupressen."/rew/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 44,79 auf Lang & Schwarz (11. Oktober 2026, 18:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 13,69 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,04 %/+107,48 % bedeutet.