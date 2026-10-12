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    Pantisano

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    Keine Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Linke will Räumungen in die Obdachlosigkeit verbieten
    • Räumungen nur mit bezahlbarer Ersatzwohnung zulässig
    • Maricamens Fall symbolisierte den Kampf um Wohnraum
    Pantisano - Keine Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke fordert ein Verbot von Zwangsräumungen, sofern diese in die Obdachlosigkeit führen sollten. "Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit müssen verboten werden. Niemand darf auf die Straße gesetzt werden, ohne dass eine bezahlbare Ersatzwohnung bereitsteht", fordert Parteichef Luigi Pantisano in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

    Hintergrund seiner Forderung ist der Fall der 87-jährigen Maricarmen in Spanien. Sie war unter Polizeieinsatz aus der Wohnung geholt worden, in der sie seit gut 70 Jahren gelebt hatte. Kurz danach starb sie. "Der Fall Maricarmen" war in Spanien zum Auslöser und zum Symbol des Kampfes für bezahlbaren Wohnraum geworden. Die Zwangsräumung der Rentnerin hatte riesige Empörung und eine landesweite Protestbewegung ausgelöst. Seitdem gibt es immer wieder Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern.

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    "Wohnen ist ein Menschenrecht, und das muss als solches auch anerkannt werden", sagt der Linken-Politiker. "Wohnungen sind zum Wohnen da und nicht dazu, Menschen mit immer höheren Mieten auszupressen."/rew/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 44,79 auf Lang & Schwarz (11. Oktober 2026, 18:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 13,69 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,04 %/+107,48 % bedeutet.





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