🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    1,4 Millionen Arbeitslose seit mindestens fünf Jahren im Bürgergeld

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 1,4 Millionen beziehen fünf Jahre Grundsicherung
    • Berlin und Bremen melden die höchsten Langzeitanteile
    • Qualifikation und Gesundheit hemmen oft die Vermittlung
    1,4 Millionen Arbeitslose seit mindestens fünf Jahren im Bürgergeld
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Rund 1,4 Millionen Menschen haben zuletzt mindestens fünf Jahre lang Grundsicherung bezogen - dies sind etwa zwei von fünf derer, die die staatliche Unterstützung beziehen. Den höchsten Anteil dieser Langzeitbezieherinnen und -bezieher an den Menschen mit Bürgergeld gab es Ende 2025 in Berlin (rund 45 Prozent) und Bremen (43 Prozent), wie eine Datenauswertung der Bundesagentur für Arbeit für die AfD im Bundestag zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

    Streit im Plenum

    Der AfD-Arbeitsmarktpolitiker René Springer sagte: "Es kann nicht sein, dass so viele Menschen auf Kosten der Steuerzahler Bürgergeld beziehen, obwohl sie arbeiten gehen könnten." Springer bekräftigte die AfD-Forderung nach einer Bürgerarbeit in gemeinnützigen Bereichen von 15 Wochenstunden für alle Erwerbsfähigen, die länger als sechs Monate Bürgergeld beziehen. Wer sich verweigert, soll demnach nur noch Sachleistungen oder als letzte Option gar keine Leistungen mehr erhalten.

    Mit entsprechenden Anträgen hatte die AfD im Bundestag bei den anderen Fraktionen heftige Kritik hervorgerufen. Etwa der CSU-Sozialpolitiker Peter Aumer hielt dem das "Grundversprechen unseres Sozialsystems" entgegen - wer Hilfe brauche, müsse Hilfe bekommen.

    Die Regierungskoalition hatte mit ihrer jüngsten Reform den Namen "Bürgergeld" gestrichen und strengere Regeln für die Grundsicherung eingeführt: Wer nicht mitwirkt, soll empfindliche Kürzungen hinnehmen müssen.

    Seit 2024 wieder mehr Langzeitarbeitslose

    Nach einer Phase sinkender Arbeitslosigkeit war die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland seit 2023 aufgrund einer wirtschaftlichen Schwächephase wieder gestiegen, seit 2024 auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Die lang positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hatte zu einem Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit von 1,8 Millionen 2005 auf 700.000 im Jahr 2019 geführt, wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) feststellte. 2025 waren es mehr als eine Million Langzeitarbeitslose.

    Im September gab es laut Bundesagentur für Arbeit insgesamt 3,7 Millionen erwerbsfähige Empfänger von Grundsicherung, 145.000 weniger als im Vorjahresmonat.

    Nach den von der AfD angefragten Zahlen waren von den Menschen mit mindestens fünf Jahren Bürgergeld zuletzt 62,2 Prozent Deutsche und 37,8 Prozent Ausländer. 199.229 der Betroffenen waren erst unter 25 Jahre alt.

    Häufig steckt niedrige Qualifikation dahinter

    Bei den Langzeitbeziehenden der Leistungen liegen laut IAB "häufig Vermittlungshemmnisse wie eine niedrige formale Qualifikation oder gesundheitliche Einschränkungen" vor. Geförderte Beschäftigung könne ihre Perspektiven bis hin zu einem Job auf dem ersten Arbeitsmarkt steigern, allerdings müsse Unterstützung "passgenau und individualisiert" sein, so das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit./bw/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1,4 Millionen Arbeitslose seit mindestens fünf Jahren im Bürgergeld Rund 1,4 Millionen Menschen haben zuletzt mindestens fünf Jahre lang Grundsicherung bezogen - dies sind etwa zwei von fünf derer, die die staatliche Unterstützung beziehen. Den höchsten Anteil dieser Langzeitbezieherinnen und -bezieher an den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     