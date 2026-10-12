🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Südkorea

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordkorea testet erneut ballistische Raketen
    • Raketen fliegen 900 Kilometer ins Japanische Meer
    • Spannungen wachsen nach Mine verletzt drei Soldaten
    Südkorea - Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen und japanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Die Geschosse seien aus dem Gebiet um die Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden und rund 900 Kilometer in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab.

    Der japanische Fernsehsender NHK berichtete unter Verweis auf Regierungskreise, dass die Geschosse außerhalb von Japans ausschließlicher Wirtschaftszone aufgetroffen seien. Nähere Details zu den Raketentypen waren zunächst nicht bekannt. Aus Nordkorea lag zunächst keine Äußerung zu dem Test vor. Der Hintergrund blieb deshalb unklar.

    Verhältnis bleibt angespannt

    Am vergangenen Donnerstag hatte Südkorea seinen ersten Hyperschallgleiter getestet. Mit einem solchen Raketensystem sind nach Angaben der Regierung überraschende Präzisionsangriffe möglich.

    Zugenommen hatten die Spannungen zwischen Seoul und Pjöngjang jedoch schon vor dem Test, nachdem an der schwer befestigten Grenze zwischen beiden Ländern eine Mine drei südkoreanische Soldaten verletzt hatte. Südkorea ging von einer nordkoreanischen Landmine aus. Nordkorea bestritt die Darstellung.

    Mehrere Tests in vergangenen Wochen

    Der jüngste Raketentest reiht sich in eine Folge ähnlicher Abschüsse ein. Am 3. Oktober hatte Nordkorea eine Rakete aus der Gegend um die Hafenstadt Wonsan abgefeuert. Davor hatte das Land am 20. September mindestens eine ballistische Rakete getestet, die dann ins Japanische Meer gestürzt war.

    Nordkorea testet immer wieder ballistische Raketen. Das Land von Machthaber Kim Jong Un will laut Fachleuten damit die militärischen Fähigkeiten des Landes weiterentwickeln und Stärke demonstrieren. Nordkorea ist es nach mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./jon/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Südkorea Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ab Nordkorea hat nach südkoreanischen und japanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Die Geschosse seien aus dem Gebiet um die Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden und rund 900 Kilometer in Richtung Japanisches Meer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     