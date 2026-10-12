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    Deutschland schickt Tornados zu Atomwaffenübung der Nato

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftwaffe übt mit Tornados nukleare Nato-Abwehr
    • Drei Tornados werden nach Norditalien verlegt
    • US-Atomwaffen sollen laut Angaben in Büchel lagern
    Deutschland schickt Tornados zu Atomwaffenübung der Nato
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die deutsche Luftwaffe beteiligt sich in den kommenden Tagen mit mehreren Kampfflugzeugen an einem Nato-Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, werden für die Übung mit dem Namen "Steadfast Noon" drei Tornados des taktischen Luftwaffengeschwaders 33 auf die Aviano Air Base nach Norditalien verlegt.

    Die Maschinen sind normalerweise auf dem Stützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz stationiert. Dort lagern nach offiziell unbestätigten Angaben US-Atomwaffen, die im Ernstfall über das Konzept der sogenannten nuklearen Teilhabe der Nato auch von deutschen Jagdbombern abgeworfen werden könnten. Als weitere Lagerorte für US-Atomwaffen in Europa gelten Stützpunkte in Ländern wie Italien, Belgien und den Niederlande./aha/DP/zb






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