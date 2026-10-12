🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS 500 IndexvorwärtsNachrichten zu US 500

    Börse

    725 Aufrufe 725 0 Kommentare 0 Kommentare

    Q3-Optimismus: Die Latte liegt hoch

    Kaum hat das neue Quartal begonnen, läuft sich die Börse auch schon für die neue Bilanzsaison warm. Krisenherde wie die am Golf, der hohe Ölpreis oder die künftige Politik der Notenbanken rücken in den Hintergrund.

    Für Sie zusammengefasst
    • Weltweit steigen die Gewinnschätzungen weiter an
    • Erste Quartalszahlen fallen bislang positiv aus
    • Qualitätsaktien bleiben trotz Marktrisiken gefragt

    S&P 500: Gewinnwachstum von rund 25 Prozent erwartet

    Aber: Die Latte liegt wie immer hoch. So erwarten Analysten für die Unternehmen aus dem S&P 500 ein Gewinnwachstum von rund 25 Prozent. Da muss es schon gut laufen, damit diese Schwelle übertroffen wird. Doch auch für die Unternehmen aus dem DAX sollten solide Gewinnsprünge durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Und die weltweiten Gewinnerwartungen der Unternehmen steigen auch außerhalb der Berichtssaison weiter an. Für die Unternehmen des MSCI All Country World Index erhöhten die Analysten allein im vergangenen Monat ihre Gewinnschätzungen für das Jahr 2027 um 1,5 Prozent und für 2028 um 2,4 Prozent. Gleichzeitig bleibt die Breite der positiven Gewinnrevisionen hoch, was auf einen weiterhin intakten globalen Gewinnzyklus hindeutet. Gerade vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und einer zunehmend restriktiven Geldpolitik ist diese Entwicklung für die Aktienmärkte besonders relevant. Zwar machen steigende Anleiherenditen festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver. Bei einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von über 22 Prozent im Zeitraum 2026 bis 2028 ist das Chance-Risiko-Profil für globale Aktien aber weiterhin attraktiv.

    Erste Zahlen: Start gelungen

    Kommen wir zu den Zahlen. Den Anfang machte die IT-Beratung Accenture, die nach einem starken Quartal die Umsatzprognose angehoben hat. Accenture rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen 3 und 6 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 3,9 Prozent gerechnet. Zudem hat Accenture deutlich mehr Aufträge erhalten als von Analysten erwartet. Dies stellt aber auch das Szenario in Frage, wonach traditionelle IT-Dienstleister zu den Verlierern des KI-Booms gehören. Accenture hält zunächst einmal dagegen.

    Insgesamt sind die Quartalszahlen, die bisher vorliegen, durchwegs positiv gewesen. So etwa bei Samsung. Und selbst bei PepsiCo waren die Zahlen besser als von den Analysten befürchtet. In dieser Woche folgen die großen US-Banken. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen.

    Europäische Aktien: Aussichten positiv

    Doch insgesamt sind die Aussichten positiv. Das gilt auch für europäische Werte. Analysten erwarten für die STOXX-600 Unternehmen erneut resiliente Gewinne. Diese sollen gegenüber dem Vorjahresquartal um knapp 20 Prozent steigen, angeführt von Energieunternehmen, die aufgrund höherer Brent- und Gaspreise ihre Gewinne mehr als verdoppeln könnten. Gleichzeitig wächst natürlich in einigen Branchen der Druck, gestiegene Vorleistungskosten aufzufangen und die Preissetzungsmacht zu behaupten. Für eine weiterhin stabile Gewinnentwicklung sprechen jedoch die zuletzt robusten Wirtschaftssignale aus der Eurozone. Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleistungen blieb im dritten Quartal im expansiven Bereich und erreichte im September mit 53,1 Punkten ein Mehrjahreshoch. Damit startet die Berichtssaison unserer Meinung nach unter insgesamt soliden Vorzeichen.

    Diploma, Ryanair & Co. im Fokus

    Derweil setzen wir bei unseren Mandaten wie dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value weiterhin auf Qualitätsaktien. Denn nach Jahren der Growth-Dominanz drehen die Märkte. Sie verlangen zunehmend handfeste Erträge, die gerade die zuletzt so gehypten Tech-Werte zunehmend unter Rechtfertigungsdruck setzen. So setzen wir weiter auf Werte wie das britische Industrie- und Distributionsunternehmen Diploma, oder auch auf den Billigflieger Ryanair. Auf der anderen Seite bleiben wir auch für die US-Tech-Riesen Microsoft und Alphabet optimistisch. Und auch für unseren Portfoliowert secunet Securities. Denn das Thema Cyber Security wird die Börse weiterhin nicht aus den Augen verlieren.

    Und wem dann noch langweilig ist: In ein paar Wochen stehen die Midterms in den USA an. Bei den Zwischenwahlen wird sich entscheiden, ob US-Präsident Donald Trump weiterhin frei durchregieren kann, wie es ihm beliebt, oder ob er zu einer Art von „lame duck“ wird. Rund ein Drittel der Senatssitze und das gesamte Repräsentantenhaus werden am 3. November neu besetzt. Beide Parlamentskammern sind derzeit republikanisch kontrolliert. Das könnte sich aber ändern, denn die Demokraten stehen in den Umfragen gut da. Für Trump würde es dann ungemütlich. Und wie das die Märkte aufnehmen, bleibt abzuwarten.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Frank Fischer
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Frank Fischer, CEO & CIO der Shareholder Value Management AG und in dieser Funktion verantwortlich für den „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“, schreibt regelmäßig über die internationalen Aktienmärkte. Als überzeugter Value-Investor hat Fischer langjährige Expertise in allen Fragen rund um Fonds, Börse, aber auch das Stiftungswesen. In seinen regelmäßigen Marktkommentaren legt er besonderes Augenmerk auf Behavioral Finance, sowie Investments in Small- und Midcap-Werte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Frank Fischer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse Q3-Optimismus: Die Latte liegt hoch Kaum hat das neue Quartal begonnen, läuft sich die Börse auch schon für die neue Bilanzsaison warm. Krisenherde wie die am Golf, der hohe Ölpreis oder die künftige Politik der Notenbanken rücken in den Hintergrund.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     